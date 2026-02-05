Dos mujeres condenadas por una violenta disputa armada por cocaína en Pocito: una al Penal y la otra, a su casa

Un conflicto vinculado al consumo y robo de drogas habría sido el detonante de una seguidilla de agresiones que sufrió Facundo Caña Tejada , quien recibió tres heridas de bala y una golpiza en distintos episodios ocurridos entre el 26 y 27 de enero en los barrios Las Pampas y Cruz de los Andes , en Pocito . Este jueves, la causa concluyó con dos mujeres condenas en el marco de un juicio abreviado: Johana Morán fue enviada al Penal de Chimbas , mientras que María Eugenia Balmaceda recuperó la libertad con una pena de prisión condicional.

Morán fue acusada como protagonista de los distintos hechos de violencia investigados, por lo que fue condenada por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas. Su defensa estuvo a cargo de Germán Riveros.

En tanto, la participación de Balmaceda, defendida por la letrada Tamara Manzur fue considerada menor, ya que quedó acreditado que guardó una de las armas, una tumbera, que fue secuestrada durante los allanamientos posteriores. Por ello, fue imputada por tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 11.52.31 Juez Juan Gabriel Meglioli.

Según relató el fiscal José Plaza, de la UFI Genérica, el primer hecho ocurrió el 26 de enero de 2006, cerca de las 23 horas, cuando Tejada se presentó en el domicilio de Morán, ubicado en el Barrio Cruz de los Andes, donde mantuvieron una discusión.

En ese contexto, la imputada habría efectuado un disparo con un revólver calibre 22, que impactó en la parte interna del pie izquierdo del Tejada, provocándole una lesión. Tras el ataque, la víctima huyó del lugar temiendo por su vida, se refugió en la casa de un amigo y se curó por sus propios medios.

El segundo episodio se produjo durante la madrugada del 27 de enero, alrededor de las 3 de la mañana, cuando el baleado regresó al mismo domicilio. Allí fue golpeado brutalmente por un hombre identificado como Diego Andrés Fernández, agresión de la que también participó Morán.

Como consecuencia, la víctima sufrió lesiones en el rostro y distintas partes del cuerpo. Por este hecho, Morán y Fernández fueron aprehendidos como contraventores, recuperando la libertad horas después, aunque quedaron vinculados a la causa penal.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 11.52.30 (1) Equipo fiscal encabezado por José Plaza.

El tercer capítulo ocurrió horas más tarde, cerca de las 6 de la mañana, cuando Tejada esperaba a una mujer en el Barrio Las Pampas. En ese lugar fue interceptado por Roque Sánchez, presunta pareja de Morán, quien comenzó a dispararle con un arma de fuego. El denunciante recibió impactos en la mano izquierda y en la pierna izquierda, a la altura de la ingle, logrando escapar y pedir ayuda a un sereno del barrio, quien dio aviso al 911. Tejada fue trasladado al Hospital Rawson, donde recibió curaciones, retirándose luego de manera voluntaria sin el alta médica.

El último episodio se registró horas después, cuando Tejada regresaba a su domicilio tras salir del hospital. En inmediaciones de su vivienda fue interceptado nuevamente por Johana Morán, Roque Sánchez y otra mujer identificada como Sabrina Alimiñana, quienes intentaron agredirlo y efectuaron nuevos disparos, aunque sin llegar a lesionarlo.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 11.52.29 (1) Defensora particular de Balmaceda, Tamara Manzur. Defensor Oficial de Morán, Germán Riveros.

El denunciante amplió su denuncia, identificando como el autor de los disparos a Sánchez, señalando además que las armas de fuego eran guardadas en domicilios vecinos. Admitió que el conflicto se habría originado porque él le sustrajo 25 gramos de cocaína a Sánchez, lo que habría motivado la agresión armada.

Finalmente, el juez de Garantías resolvió condenar a Morán a nueve meses de prisión de cumplimiento efectivo, ordenando su inmediato traslado al Servicio Penitenciario Provincial, mientras que Balmaceda fue sentenciada a seis meses de prisión en suspenso, bajo reglas de conducta, y quedó en libertad.