jueves 5 de febrero 2026

Un camión terminó destrozado tras un voraz incendio en el límite entre San Juan y San Luis

El siniestro ocurrió durante la noche cerca del puesto de control de La Tranca, cuando el vehículo de carga se prendió fuego en plena ruta. El chofer logró escapar sin lesiones, pero las llamas consumieron por completo la unidad y su carga.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un camión de gran porte quedó completamente destruido tras incendiarse durante la noche del miércoles en inmediaciones del límite entre San Juan y San Luis, a escasos metros del puesto de control de La Tranca. El conductor logró abandonar la cabina a tiempo y resultó ileso.

El siniestro ocurrió cerca de las 22 horas, cuando el vehículo -un Mercedes Benz que transportaba un contenedor con carga de cartón- comenzó a arder mientras circulaba por la zona limítrofe. En cuestión de minutos, el fuego se propagó con intensidad y envolvió por completo la unidad.

Efectivos policiales de San Luis y ocasionales transeúntes asistieron al chofer en los primeros momentos de la emergencia, mientras que las llamas avanzaban sin control. Pese a los esfuerzos, el camión sufrió daños totales.

Según informaron fuentes policiales, el rodado tenía como destino final la provincia de San Juan. Personal de seguridad y bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el incendio y avanzar en las pericias que permitan establecer el origen del fuego.

