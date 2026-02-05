Un camión de gran porte quedó completamente destruido tras incendiarse durante la noche del miércoles en inmediaciones del límite entre San Juan y San Luis , a escasos metros del puesto de control de La Tranca. El conductor logró abandonar la cabina a tiempo y resultó ileso.

Susto total Un camión se incrustó contra una casa en Caucete: hubo grandes destrozos

Este miércoles Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

El siniestro ocurrió cerca de las 22 horas, cuando el vehículo -un Mercedes Benz que transportaba un contenedor con carga de cartón- comenzó a arder mientras circulaba por la zona limítrofe. En cuestión de minutos, el fuego se propagó con intensidad y envolvió por completo la unidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2019447310220992811&partner=&hide_thread=false Un camión terminó destrozado tras un voraz incendio en el límite entre San Juan y San Luis pic.twitter.com/IjZPZCliBU — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 5, 2026

Efectivos policiales de San Luis y ocasionales transeúntes asistieron al chofer en los primeros momentos de la emergencia, mientras que las llamas avanzaban sin control. Pese a los esfuerzos, el camión sufrió daños totales.

Según informaron fuentes policiales, el rodado tenía como destino final la provincia de San Juan. Personal de seguridad y bomberos trabajaron en el lugar para sofocar el incendio y avanzar en las pericias que permitan establecer el origen del fuego.