Ratifican la domiciliaria del homicida de Bella Vista: duras críticas a Fiscalía y aval a la teoría de la defensa

Edgar Roberto Fonseca , el expolicía de la provincia que está en la mira por matar a su primo Leónidas Ángel Fonseca el pasado 2 de diciembre de 2025 en Bella Vista , Iglesia , volvió a tener un nuevo roce en la Justicia. En esta ocasión fue trasladado al Palacio de Tribunales porque la Fiscalía impugnó la prisión domiciliaria de la que actualmente goza.

El Ministerio Público Fiscal buscó que la medida cautelar se cumpliera en el Servicio Penitenciario Provincial, pero el juez de Impugnación, Eduardo Raed , no dio lugar a esta solicitud por la falta de fundamentación de Fiscalía. El magistrado expresó en su resolución que el fiscal Sohar Aballay , en la audiencia de formalización, generalizó y no explicó de manera minuciosa los motivos para dictar la prisión preventiva en el SPP (Servicio Penitenciario Provincial) para Edgar Roberto Fonseca.

Caso contrario a lo realizado por la abogada del imputado, la defensora oficial María Inés Illanes. Esta manifestó que el juez tuvo en cuenta la declaración de su cliente y su teoría del caso. Asimismo, sostuvo que Edgar Fonseca nunca intentó huir del lugar y prestó colaboración tras su detención, confirmando que no hay ilegalidad en la resolución del juez de Garantías Martín Peñafort y que no existe peligro de fuga ni entorpecimiento. “El magistrado tuvo una interpretación armónica”, sostuvo la defensa.

WhatsApp Image 2026-02-05 at 13.14.37 Arriba a la izquierda la defensora oficial María Inés Illanes. A la derecha, el imputado por homicidio Edgar Fonseca desde Tribunales. Abajo a la izquierda, el juez Eduardo Raed. Abajo a la derecha, el fiscal Daniel Galvani.

El MPF de Impugnación, representado en esta ocasión por Daniel Galvani, sí hizo diferentes argumentos para que Edgar Fonseca fuera trasladado al penal. Expresó que la resolución de Peñafort era arbitraria y que no tuvo en cuenta las circunstancias del hecho, ya que le quitó la vida a una persona.

Galvani expresó: “La domiciliaria no es un premio a la buena conducta. No tiene más de 70 años, no padece ninguna enfermedad, no es inimputable. Es un beneficio excesivo, es una ‘excarcelación encubierta’”. Agregó que existe peligro de fuga y entorpecimiento, ya que el ataque mortal ocurrió a escasos metros de donde se produjo el homicidio.

A pesar de que la Fiscalía de Impugnación dio diferentes argumentos, el juez Raed no dio lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y ratificó la prisión domiciliaria para Edgar Fonseca por el plazo de seis meses.

La Fiscalía adelantó que impugnará esta resolución de Raed e irá a casación.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: " Ratifican la domiciliaria del homicida de Bella Vista: duras críticas a Fiscalía y aval a la teoría de la defensa Edgar Roberto Fonseca, el expolicía de la provincia que está en la mira por matar a su primo Leónidas Ángel Fonseca el pasado 2 de diciembre de 2025 en Bella Vista, Iglesia, volvió a tener un nuevo roce en la Justicia. En esta ocasión fue trasladado al Palacio de Tribunales porque la Fiscalía impugnó la prisión domiciliaria de la que actualmente goza. El Ministerio Público Fiscal buscó que la medida cautelar se cumpliera en el Servicio Penitenciario Provincial, pero el juez de Impugnación, Eduardo Raed, no dio lugar a esta solicitud por la falta de fundamentación de Fiscalía. El magistrado expresó en su resolución que el fiscal Sohar Aballay, en la audiencia de formalización, generalizó y no explicó de manera minuciosa los motivos para dictar la prisión preventiva en el SPP (Servicio Penitenciario Provincial) para Edgar Roberto Fonseca. https://www.tiempodesanjuan.com/c422455 Más info en www.tiempodesanjuan.com #TiempoDeSanJuan #sanjuan #ministeriopublicofiscal #policía" View this post on Instagram

El crimen en Bella Vista

El crimen salió a la luz el martes 2 de diciembre, alrededor de las 17.30, cuando una pareja que pasaba por un callejón de ingreso a la finca familiar de los Fonseca encontró el cuerpo de Leónidas Ángel Fonseca, de 40 años, tendido boca abajo al costado de una acequia dentro de su finca en Bella Vista. El hombre no tenía signos vitales y presentaba una herida cortopunzante en el pecho, a la altura del corazón, que le provocó la muerte casi en el acto. Al llegar los efectivos de la Comisaría 22ª, constataron la presencia de sangre y dieron aviso a la UFI Norte, que luego confirmó que se trataba de un homicidio.

La investigación dejó rápidamente al descubierto un conflicto familiar de vieja data. Leónidas trabajaba las tierras heredadas de sus abuelos y vivía solo en la casona de la finca, mientras que su primo Edgar Roberto explotaba otra parcela del mismo predio. La división de una propiedad de más de 40 hectáreas, sumada a resentimientos acumulados, había generado una enemistad profunda. A eso se sumó una traición que, según fuentes del caso, terminó de romper cualquier posibilidad de reconciliación: una expareja de Leónidas habría mantenido una relación con Roberto Fonseca.

Los investigadores policiales de la UFI Norte recogieron testimonios que ubicaban a ambos primos discutiendo horas antes del crimen y otros que situaban al “Muñeco” en el lugar del hecho en la franja horaria clave. Con esos elementos, el fiscal ordenó la detención del expolicía y el allanamiento de su vivienda, procedimiento que se concretó cerca de la medianoche del 2 de diciembre. Allí se secuestraron prendas de vestir que coincidían con la descripción de los testigos y un cuchillo con presuntas manchas de sangre. Durante su aprehensión, el imputado no ofreció resistencia y habría dicho: “Ya me tenía cansado”.