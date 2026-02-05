jueves 5 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Atacaron a una trabajadora sexual en Capital por estar en una zona que no era suya

El impactante hecho ocurrió en horas de la noche de este miércoles por calle Laprida, a metros de Avenida Rawson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Captura de pantalla 2026-02-05 103034

Una violenta pelea entre trabajadoras sexuales terminó con una joven herida de arma blanca, golpeada con piedras y amenazada de muerte en plena vía pública, en Capital. El episodio se registró cerca de las 23 horas del miércoles por calle Laprida a metros de Avenida Rawson.

Lee además
la victima del choque fatal en rivadavia era un reconocido y querido camillero del hospital rawson
Triste noticia

La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson
Gustavo de la Fuente, procesado en una causa de trata de personas y a la vez candidato a defensor oficial. 
Justicia Federal

Elevaron a juicio la causa de trata de personas donde está implicado el abogado Gustavo de la Fuente

De acuerdo a información policial, la víctima fue identificada como Daniela E., de 29 años. Por el ataque están señaladas Yamila Medina y su madre, Paola Medina, quienes también son trabajadoras sexuales en la zona.

Según la denuncia de la víctima, Daniela se encontraba trabajando en ese cruce cuando arribaron las Medina. Fue Yamila le exigió que se retirara del lugar y le dijo: “Andate, este es nuestro lugar”. Ante la negativa de la joven, que pidió que la dejaran trabajar, la situación se puso peor.

Yamila Medina extrajo un cuchillo y apuñaló a Daniela E. en el hombro izquierdo. El impacto hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, momento en el que la agresora volvió a atacarla, esta vez con un puntazo en la pierna izquierda.

La violencia no terminó allí. Paola Medina habría tomado del cabello a la víctima y comenzó a arrojarle piedras, dos de las cuales impactaron en el brazo izquierdo y en el tobillo derecho. Antes de retirarse, madre e hija habrían amenazado a Espina con ir a buscarla a su casa si se animaba a denunciarlas.

La víctima fue asistida por personal policial y fue revisada por un Médico Legista. La fuerza ahora trata de dar con las responsables del ataque.

Temas
Seguí leyendo

El minucioso trabajo de los profesionales que sustrajeron los huesos en Marayes: corrieron riesgo de pulverizarse

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

Ladrones encañonaron a un ciclista en la Benavidez y lo dejaron a pie y sin su iPhone

Delincuentes desvalijan una ferretería de Trinidad y se dan a la fuga

Esperaba el micro en una parada de Rawson y le pegaron un balazo en un intento de robo

Una trabajadora sexual le robó a un hombre $800.000 por Mercado Pago, lo amenazó con un cuchillo y terminó presa

En la Peatonal, agredió a su pareja con un bebé en brazos e insultó a quienes la auxiliaron: le dieron probation

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo
En las redes

Habló el policía que sufrió la amputación de un pie tras un choque en Capital: qué dijo

Foto: Tiempo de San Juan. 
Este miércoles

Un motociclista murió tras chocar contra un camión recolector de basura en Rivadavia

San Juan es una de las provincias donde más gente nació y se quedó. 
Fuerte arraigo

San Juan, entre las provincias donde menos gente llega de afuera a vivir

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima
Detalles reveladores

Intento de femicidio en Santa Lucía: el ataque fue por celos y delante de uno de los hijos en común con la víctima

El atraco ocurrió en el interior del Barrio Complejo La Legua, sobre la ruta 20, Santa Lucía.
Golpe en un country

Cinco ladrones le dieron una brutal golpiza a un anciano y lo asaltaron en un barrio privado de Santa Lucía

Te Puede Interesar

La pelea por los jeans y la ropa importada. El comercio de San Juan advierte que la baja del consumo y la apertura importadora impactaan en la caida de la actividad y el empleo.
Importaciones y empleo

El comercio sanjuanino salió al cruce de Caputo y Adorni por la ropa importada: "El mostrador agoniza"

Por Elizabeth Pérez
En Zonda los vecinos aseguran haber visto un puma cerca de la zona urbana (foto ilustrativa).
Consternación

Alerta en Zonda por el avistamiento de un puma: búsqueda e incertidumbre entre los vecinos

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25 video
Tiempo de verano en San Juan

Un paraíso con 7 cascaditas, senderos increíbles y vinos únicos, a una hora y monedas de la Plaza 25

El boleto escolar gratuito volverá a funcionar el 18 de febrero. 
Atención

Boleto escolar gratuito en San Juan: guía completa para acceder al beneficio este 2026

La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson
Triste noticia

La víctima del choque fatal en Rivadavia era un reconocido y querido camillero del Hospital Rawson