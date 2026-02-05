Atacaron a una trabajadora sexual en Capital por estar en una zona que no era suya

Una violenta pelea entre trabajadoras sexuales terminó con una joven herida de arma blanca, golpeada con piedras y amenazada de muerte en plena vía pública, en Capital. El episodio se registró cerca de las 23 horas del miércoles por calle Laprida a metros de Avenida Rawson.

De acuerdo a información policial, la víctima fue identificada como Daniela E. , de 29 años. Por el ataque están señaladas Yamila Medina y su madre, Paola Medina , quienes también son trabajadoras sexuales en la zona.

Según la denuncia de la víctima, Daniela se encontraba trabajando en ese cruce cuando arribaron las Medina. Fue Yamila le exigió que se retirara del lugar y le dijo: “Andate, este es nuestro lugar”. Ante la negativa de la joven, que pidió que la dejaran trabajar, la situación se puso peor.

Yamila Medina extrajo un cuchillo y apuñaló a Daniela E. en el hombro izquierdo. El impacto hizo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo, momento en el que la agresora volvió a atacarla, esta vez con un puntazo en la pierna izquierda.

La violencia no terminó allí. Paola Medina habría tomado del cabello a la víctima y comenzó a arrojarle piedras, dos de las cuales impactaron en el brazo izquierdo y en el tobillo derecho. Antes de retirarse, madre e hija habrían amenazado a Espina con ir a buscarla a su casa si se animaba a denunciarlas.

La víctima fue asistida por personal policial y fue revisada por un Médico Legista. La fuerza ahora trata de dar con las responsables del ataque.