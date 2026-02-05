En Rawson encontraron un auto con pedido de secuestro en Mar del Plata

Un auto con pedido de secuestro en Mar del Plata fue secuestrado por la Sección Sustracción Automotores y Autopartes D-5 de la Policía de San Juan. Se trata de un automóvil Ford Ka, con dominio adulterado, que se encontraba estacionado en la vía pública, en el interior del barrio de la UTA, en Rawson.

El pedido vigente proviene de la UFI ODEPA de Buenos Aires y rige desde el 10 de noviembre de 2021. El poseedor del vehículo no se encontraba en el domicilio al momento del procedimiento, por lo que su hermano fue debidamente notificado.

Por este motivo, la Unidad Fiscal Federal de San Juan ordenó el secuestro del vehículo y de la documentación correspondiente, y se dio intervención a la UFI ODEPA de Buenos Aires para continuar con las medidas de rigor. El rodado fue trasladado a la Central de Policía.

Compartí esta nota en redes sociales:







