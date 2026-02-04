Esperaba el micro en una parada de Rawson y le pegaron un balazo en un intento de robo

Un joven que aguardaba el colectivo en una parada de Rawson fue atacado a balazos por otro sujeto y terminó herido en una de sus piernas. La víctima aseguró que se trató de un intento de robo, aunque en la Policía no descartan que el episodio esté vinculado a un ajuste de cuentas, ya que ambos viven en barrios vecinos.

El hecho ocurrió en la noche del martes, en el interior del barrio Franklin Rawson, cuando Alex Reinoso esperaba el micro para dirigirse al centro de la ciudad, según indicaron fuentes judiciales. El joven de 23 años relató que, de un momento a otro, apareció otro muchacho que comenzó a caminar hacia él y extrajo un arma de fuego tipo revólver.

Al advertir la llegada del colectivo, Reinoso corrió para intentar escapar y subir a la unidad, pero el agresor efectuó al menos dos disparos. Uno de los proyectiles impactó en la pierna izquierda del joven, quien aun así logró subir al ómnibus y pedir ayuda. El mismo colectivo lo trasladó fuera de la zona y lo llevó hasta la subcomisaría del barrio Ansilta para pedir ayuda

En la dependencia policial fue auxiliado por efectivos y, minutos después, trasladado al Hospital Guillermo Rawson, donde recibió atención médica por la herida de bala. De acuerdo a las fuentes, el joven habría aportado el nombre del presunto agresor, a quien conoce porque vive en la zona. La investigación continúa para esclarecer el móvil del ataque.