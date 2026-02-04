Efecto importación: en San Juan hay productos escolares que bajaron hasta un 50% respecto al año pasado

Comerciantes sanjuaninos indicaron que la entrada de productos escolares importados les ha permitido adquirir mercadería a menor precio y, en muchos casos, bajar los valores en un 50% para el consumidor final. En otros casos, esto favoreció al mantenimiento de los precios e incrementos por debajo de la inflación.

Hermes Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio, señaló a Tiempo de San Juan que la apertura a las importaciones les ha posibilitado a los negocios tener contacto con proveedores que ofrecen mercancías económicas, incluso con diferencias que llegan al 50%. “Nosotros estábamos vendiendo mochilas a $60.000 y $70.000, y hoy están a $30.000”, dijo.

El dirigente contó que esta situación se ha extendido a otros bienes escolares como cuadernos o lapiceras. “El año pasado un cuaderno de 100 hojas costaba $2.600 y hoy vale $1.500. Lo mismo pasa con las resmas. Hace un montón de años que se comercializan solo dos marcas de resma de papel acá y hoy han entrado seis”, señaló.

“En muchos casos, los útiles escolares han bajado y otros se han mantenido en función de la inflación”, continuó.

Por su parte, Marcelo Quiroga, presidente de la Cámara de Comerciantes Unidos, aseguró que los útiles escolares han experimentado una suba del 20% respecto a la temporada anterior, mientras que el último dato oficial de inflación interanual fue del 31,5%. “Desde los proveedores hasta el consumidor final, los precios han bajado. Hay muchas opciones para la economía familiar y para que la gente se vuelque y haga la compra”, afirmó.

Quiroga dijo que las importaciones presionaron los precios hacia abajo, pero aseguró que los sanjuaninos prefieren los productos nacionales por su calidad. “En un shopping se pueden encontrar mochilas de $30.000 o $40.000, que antes estaban en $80.000, $100.000 o $120.000. Obviamente, la calidad de la industria china no se puede comparar con la industria nacional, por lo cual la mayoría de la gente busca algunas cositas en los importadores, pero la mayoría de las compras las hacen en los comercios tradicionales”.

Respecto al movimiento comercial, la autoridad señaló que la gente volcó parte del aguinaldo a la adquisición de útiles escolares en diciembre y esperan que se reactiven las ventas del rubro durante los meses de febrero y marzo, aunque con más énfasis en indumentaria y calzado.