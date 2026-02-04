Orrego inauguró la Liga Federal de Vóley 2026 en San Juan y destacó al deporte como política de Estado

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes por la tarde la apertura de la Liga Federal de Vóley , en un acto realizado en el Estadio Aldo Cantoni.

Durante la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; y autoridades de la Federación Sanjuanina de Vóley encabezadas por su presidente, Mario Lueje; junto al vicepresidente tercero de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), Eduardo Fernández, además de deportistas de diversas provincias y público en general.

En su discurso de bienvenida, el gobernador agradeció a los representantes de las federaciones por su acompañamiento en este convocante evento deportivo que, según remarcó, "supera todas las expectativas".

Orrego se dirigió a los participantes destacando que "es un enorme privilegio tener a estas más de 48 delegaciones de distintos puntos del país. Para los sanjuaninos el deporte es una política de Estado, en el que los que lo practican aprenden a trabajar en equipo, a representar a su provincia. Así que todo mi reconocimiento y todo mi respeto a ustedes, a sus profesores, a todo el equipo que ha acompañado, a la Secretaría de Deportes y Pablo Tabachnik, al Ministerio y la Agencia de Deportes San Juan".

Asimismo, el gobernador instó a los participantes a aprovechar su estancia para conocer los atractivos sanjuaninos: "Decirles, por supuesto, que disfruten del deportes y también de los momentos sociales, los invito a recorrer San Juan y sus recursos naturales que son preciosos, su gastronomía y su cultura".

Por su parte, Lueje resaltó el carácter federal de la competencia y agradeció la gestión provincial por oficiar de sede.

Sobre el encuentro deportivo

El torneo comenzó formalmente este martes y cuenta con la presencia de cerca de mil jugadores integrados en unos 50 equipos provenientes de todo el país, quienes disputarán los encuentros desde el 3 al 12 de febrero en las sedes del Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

El regreso de esta tercera categoría del vóley nacional a la provincia se debe a la exitosa organización de ediciones previas y la excelencia de la infraestructura deportiva local. La organización corre por cuenta de la Federación Sanjuanina de Vóley, bajo la fiscalización de la FeVA y el auspicio del Gobierno de San Juan mediante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia de Deportes San Juan.

En total, el certamen reúne a 24 equipos femeninos y 26 masculinos, entre los cuales se encuentran los elencos locales de Hispano, Universidad y Ausonia en la rama varones, mientras que en damas participan Obras, Universidad, UNAV, Hispano, Ausonia, UPCN y UVT.

La competencia atrae tanto a instituciones tradicionales como a clubes en crecimiento provenientes de provincias como Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Formosa.

El principal incentivo deportivo es el ascenso a la Liga Nacional 2027, reservado para los dos equipos finalistas de cada rama, siguiendo el ejemplo de los ascendidos en la edición 2025: San Martín Pacífico, Mendoza Regatas, Sonder de Rosario y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La realización de la Liga ratifica a San Juan como un polo estratégico para importantes eventos, generando un impacto económico y turístico positivo durante más de una semana.