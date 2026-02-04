miércoles 4 de febrero 2026

Evento

Orrego inauguró la Liga Federal de Vóley 2026 en San Juan y destacó al deporte como política de Estado

Con la participación de alrededor de mil jugadores de todo el país, el gobernador encabezó la apertura del trascendental encuentro e invitó a los visitantes a disfrutar de los atractivos sanjuaninos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes por la tarde la apertura de la Liga Federal de Vóley, en un acto realizado en el Estadio Aldo Cantoni.

Durante la ceremonia, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; y autoridades de la Federación Sanjuanina de Vóley encabezadas por su presidente, Mario Lueje; junto al vicepresidente tercero de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), Eduardo Fernández, además de deportistas de diversas provincias y público en general.

En su discurso de bienvenida, el gobernador agradeció a los representantes de las federaciones por su acompañamiento en este convocante evento deportivo que, según remarcó, "supera todas las expectativas".

Orrego se dirigió a los participantes destacando que "es un enorme privilegio tener a estas más de 48 delegaciones de distintos puntos del país. Para los sanjuaninos el deporte es una política de Estado, en el que los que lo practican aprenden a trabajar en equipo, a representar a su provincia. Así que todo mi reconocimiento y todo mi respeto a ustedes, a sus profesores, a todo el equipo que ha acompañado, a la Secretaría de Deportes y Pablo Tabachnik, al Ministerio y la Agencia de Deportes San Juan".

Asimismo, el gobernador instó a los participantes a aprovechar su estancia para conocer los atractivos sanjuaninos: "Decirles, por supuesto, que disfruten del deportes y también de los momentos sociales, los invito a recorrer San Juan y sus recursos naturales que son preciosos, su gastronomía y su cultura".

Por su parte, Lueje resaltó el carácter federal de la competencia y agradeció la gestión provincial por oficiar de sede.

Sobre el encuentro deportivo

El torneo comenzó formalmente este martes y cuenta con la presencia de cerca de mil jugadores integrados en unos 50 equipos provenientes de todo el país, quienes disputarán los encuentros desde el 3 al 12 de febrero en las sedes del Aldo Cantoni y el Velódromo Vicente Alejo Chancay.

El regreso de esta tercera categoría del vóley nacional a la provincia se debe a la exitosa organización de ediciones previas y la excelencia de la infraestructura deportiva local. La organización corre por cuenta de la Federación Sanjuanina de Vóley, bajo la fiscalización de la FeVA y el auspicio del Gobierno de San Juan mediante el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte y la Agencia de Deportes San Juan.

En total, el certamen reúne a 24 equipos femeninos y 26 masculinos, entre los cuales se encuentran los elencos locales de Hispano, Universidad y Ausonia en la rama varones, mientras que en damas participan Obras, Universidad, UNAV, Hispano, Ausonia, UPCN y UVT.

La competencia atrae tanto a instituciones tradicionales como a clubes en crecimiento provenientes de provincias como Santa Fe, Tucumán, Santa Cruz, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, La Pampa, Mendoza, Catamarca, La Rioja, Jujuy y Formosa.

El principal incentivo deportivo es el ascenso a la Liga Nacional 2027, reservado para los dos equipos finalistas de cada rama, siguiendo el ejemplo de los ascendidos en la edición 2025: San Martín Pacífico, Mendoza Regatas, Sonder de Rosario y Gimnasia y Esgrima de La Plata.

La realización de la Liga ratifica a San Juan como un polo estratégico para importantes eventos, generando un impacto económico y turístico positivo durante más de una semana.

