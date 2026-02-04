Quiénes son los tres "nuevos" funcionarios de Susana Laciar

La Municipalidad de la Capital que comanda la orreguista Susana Laciar confirmó este miércoles la designación de nuevos funcionarios que se incorporan al gabinete. Los colaboradores ya venían cumpliendo funciones desde hace un tiempo y ahora se confirmó su designación formal en los cargos.

En este sentido, se comunicó la designación de un alfil de Rodolfo Colombo y ex concejal capitalino, Juan Sansó, como secretario de Gobierno , quien se incorporó recientemente con el objetivo de reforzar el trabajo de articulación institucional y el acompañamiento a las distintas políticas de gestión.

image

Además, a fin de cubrir cargos que se encontraban vacantes, se dispuso la designación de Fernanda Fredes al frente de la Secretaría de Turismo, Cultura y Educación, área estratégica para el desarrollo cultural, turístico y educativo de la Ciudad.

image

De igual modo, se informó la designación de Rolando Díaz como subsecretario de Información, función clave en la coordinación de áreas para asegurar la difusión de la información y consolidar la comunicación municipal. Díaz -que se presenta en sus redes como "politólogo, especializado en Adm. Pública. Diplomado en Desarrollo Territorial y Municipios; Políticas de Empleo y Seguridad Automotor"- fue director del Registro Único Provincial de Verificación Automotor y de Autopartes durante la gestión de Sergio Uñac, más precisamente dentro de la Secretaría de Seguridad y Orden Público que comandaba el ahora intendente de Rawson, Carlos Munisaga.

image

La intendenta Laciar destacó que "estas incorporaciones responden al propósito de reafirmar el compromiso de seguir construyendo una gestión cercana, eficiente y orientada al desarrollo integral de la Ciudad de San Juan".