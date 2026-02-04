miércoles 4 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Amistoso

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario

El equipo de Ariel Martos sigue delineando el equipo para el arranque de la Primera Nacional y este jueves se mide frente al Tomba en un nuevo encuentro amistoso. Será a puertas cerradas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
SaveClip.App_621626304_18392304742198941_5838205159526444758_n

San Martín continúa ajustando piezas de cara al inicio de la Primera Nacional y este jueves tendrá una nueva prueba en la pretemporada. El equipo dirigido por Ariel Martos se medirá ante Godoy Cruz en un encuentro amistoso que se disputará en el estadio Hilario Sánchez a puertas cerradas.

Lee además
joven y de mucha experiencia en primera: asi ataja garzon, el flamante arquero que contrato san martin
Video

Joven y de mucha experiencia en Primera: así ataja Garzón, el flamante arquero que contrató San Martín
fuerte reaccion de una descendiente de rosas contra milei, que quiere mover el sable corvo que san martin le lego al restaurador
Polémica

Fuerte reacción de una descendiente de Rosas contra Milei, que quiere mover el sable corvo que San Martín le legó al "Restaurador"

Si bien ya se enfrentaron hace una semana en Mendoza en un duelo de preparación, este jueves chocarán de nuevo pero en Concepción. Este encuentro aparece como una buena medida para el Verdinegro, que busca llegar de la mejor manera al arranque de la Primera Nacional.

En principio, este compromiso sería el último partido de preparación antes del debut oficial, por lo que el cuerpo técnico aprovechará la ocasión para sacar conclusiones y perfilar el once inicial.

Mientras tanto, en torno al inicio de la Primera Nacional persisten algunas dudas. Si bien en las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre un posible cambio de fecha -con la chance de que el torneo no arranque el 15 sino el 21-, lo cierto es que hasta el momento no hay confirmación oficial al respecto. Por ahora, San Martín sigue enfocado en la puesta a punto.

¿Cómo le fue a San Martín en los amistosos que jugó?

-San Martín-Deportivo Maipú

Primer partido 1-1 (Santiago Barrera de penal)

Segundo partido 1-1

-San Martín-Godoy Cruz

Primer partido 2-1 (Nazareno Funez y Hernán Zuliani)

Segundo partido 1-1 (Sebastián Jaurena)

-San Martín-Alianza

Primer partido 2-1 (Guillermo Acosta y Sebastián Jaurena)

Segundo partido 4-0 (Mauro Osores, Nazareno Funes y Santiago Barrera x 2)

Temas
Seguí leyendo

San Martín abrochó a una joyita de Boca: tiene una Libertadores y trae un récord histórico que hace soñar a los hinchas

La foto de un dirigente sanjuanino con un ex Boca que se hizo viral en las redes: "La figura"

Arranca la Vuelta a San Juan Máster: etapas y recorridos

San Juan presentó oficialmente la Liga Federal de Vóley, que reunirá a 50 equipos y cerca de mil jugadores

Cuti Romero se irá de Tottenham para jugar la ¿Liga de España?

Los sanjuaninos que correrán el Rally Máster en San Luis

Boca se pone firme por Changuito Zeballos y solo lo venderá si hay una cláusula

El campeón va de local, debutan los ascendidos y hay plato fuerte en el Centenario: los cruces

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
arranca la vuelta a san juan master: etapas y recorridos
Ciclismo

Arranca la Vuelta a San Juan Máster: etapas y recorridos

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Dos policías de la División Criminalística toman huellas y rastros dentro del negocio donde se produjo el robo. Fotos de TIEMPO DE SAN JUAN. video
Robo millonario

Golpe boquetero: robaron 300 pares de zapatillas y vaciaron una tienda del centro de Villa Krause

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete
Dolor en las redes

Quién era el joven que murió tras descompensarse en una finca en Caucete

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo
Grave accidente

Piden cadena de oración para el policía sanjuanino que chocó con un colectivo

El robo ocurrió en la zona del barrio Del Bono Green.
Robo en vivienda

Una joven se fue de viaje y, a su regreso, descubrió que casi vaciaron su casa en Rivadavia

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos
Clima

San Juan bajo un cielo cambiante: calor, tormentas aisladas y una jornada para estar atentos

Te Puede Interesar

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados
Justicia

Sacudón en el Ministerio Público: una UFI provocó el golpe de timón y obligó cambios inesperados

Por Luz Ochoa
Viñateros sanjuaninos alertaron al gobierno que, si no hay apoyo estatal, la cosecha podría verse seriamente afectada.
Con la vendimia encima

Para salvar la cosecha de uva: qué piden los viñateros sanjuaninos al gobierno

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan
Red Tulum

Ya se sabe cuándo volverá a funcionar el boleto escolar y docente gratuito en San Juan

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario
Amistoso

San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza
Protesta

Tensión en Casa Rosada: un policía federal armado se esposó a las rejas y denunció irregularidades en la fuerza