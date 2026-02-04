San Martín y otra prueba de fuego en la pretemporada: recibe a Godoy Cruz en el Hilario

San Martín continúa ajustando piezas de cara al inicio de la Primera Nacional y este jueves tendrá una nueva prueba en la pretemporada. El equipo dirigido por Ariel Martos se medirá ante Godoy Cruz en un encuentro amistoso que se disputará en el estadio Hilario Sánchez a puertas cerradas.

Si bien ya se enfrentaron hace una semana en Mendoza en un duelo de preparación, este jueves chocarán de nuevo pero en Concepción. Este encuentro aparece como una buena medida para el Verdinegro, que busca llegar de la mejor manera al arranque de la Primera Nacional.

En principio, este compromiso sería el último partido de preparación antes del debut oficial, por lo que el cuerpo técnico aprovechará la ocasión para sacar conclusiones y perfilar el once inicial.

Mientras tanto, en torno al inicio de la Primera Nacional persisten algunas dudas. Si bien en las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre un posible cambio de fecha -con la chance de que el torneo no arranque el 15 sino el 21-, lo cierto es que hasta el momento no hay confirmación oficial al respecto. Por ahora, San Martín sigue enfocado en la puesta a punto.

¿Cómo le fue a San Martín en los amistosos que jugó?

-San Martín-Deportivo Maipú

Primer partido 1-1 (Santiago Barrera de penal)

Segundo partido 1-1

-San Martín-Godoy Cruz

Primer partido 2-1 (Nazareno Funez y Hernán Zuliani)

Segundo partido 1-1 (Sebastián Jaurena)

-San Martín-Alianza

Primer partido 2-1 (Guillermo Acosta y Sebastián Jaurena)

Segundo partido 4-0 (Mauro Osores, Nazareno Funes y Santiago Barrera x 2)