jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Polémica

Fuerte reacción de una descendiente de Rosas contra Milei, que quiere mover el sable corvo que San Martín le legó al "Restaurador"

Lucía Ezcurra, quien se rencoce decendiente directa de Juan Manuel de Rosas, calificó al mandatario de "gusano resentido" luego de que este ordenara retirar la reliquia del Museo Histórico Nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La reciente decisión del presidente Javier Milei de retirar el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional para trasladarlo al Regimiento de Granaderos ha desatado una fuerte polémica que trasciende lo administrativo para adentrarse en el terreno de la identidad histórica argentina. Entre las voces más críticas se destaca la de Lucía Ezcurra, descendiente directa de Juan Manuel de Rosas, quien expresó su profundo malestar ante la medida.

Lee además
lali esposito reacciono fuerte a la imagen de fatima florez y javier milei con el titulo de una cancion
Mensaje

Lali Espósito reaccionó fuerte a la imagen de Fátima Florez y Javier Milei con el título de una canción
Javier Milei, presidente de Argentina.
Decisión presidencial

Javier Milei declaró oficialmente al 2026 como el "Año de la Grandeza Argentina": de qué se trata

Ezcurra fue contundente al recordar el origen y el destino de la reliquia, subrayando que el propio San Martín le entregó el sable a Rosas, y que fueron sus herederos quienes decidieron cederlo al museo para su exhibición pública. En sus declaraciones, la descendiente del "Restaurador" calificó al mandatario como un "adolescente ególatra" y un "gusano resentido", acusándolo de odiar la figura de Rosas.

image

Según la postura de Ezcurra, el conflicto escaló luego de que el museo se negara a permitir que Milei utilizara el sable, lo que habría derivado en el despido del director de la institución y el posterior decreto para quitar la pieza del establecimiento.

La medida presidencial, que se formalizará este sábado en San Lorenzo, Santa Fe, incluye una “teatralización” de la entrega del arma. Este traslado se realiza a pesar del pedido expreso de los herederos del Libertador y de la actual custodia civil, lo que ha reabierto el debate sobre si el público general podrá seguir accediendo a una de las reliquias más valiosas del patrimonio nacional o si su nuevo destino limitará su exposición.

Por qué San Martín le legó su sable a Juan Manuel de Rosas

El general José de San Martín decidió legar su sable corvo al Brigadier Juan Manuel de Rosas como un acto de reconocimiento por la defensa de la soberanía argentina.

El Libertador tomó esta decisión en su testamento de 1844, motivado por la firmeza con la que Rosas enfrentó las intervenciones de Francia e Inglaterra durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata. San Martín consideraba que Rosas había defendido el honor y la dignidad de la Confederación Argentina frente a las pretensiones de las potencias europeas.

Temas
Seguí leyendo

San Martín abrochó a una joyita de Boca: tiene una Libertadores y trae un récord histórico que hace soñar a los hinchas

Un defensor con experiencia que jugó en gigantes de América, el nuevo refuerzo de San Martín

La historia del 'Chuky" Juncos, el canterano de Talleres con roce en el ascenso que se sumó al plantel de San Martín

Un paseo familiar que terminó mal: un niño de 7 años cayó por una pendiente en Pie de Palo y está internado

El sanjuanino Juan Pablo Gómez, cada vez más cerca de Kicillof: ahora se reunió con uno de sus funcionarios

El gobierno nacional decretará la emergencia ígnea en la patagonia

Murió un referente del sindicalismo combativo argentino

Una textil con más de un siglo de historia cerró y echó a 260 trabajadores

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
una textil con mas de un siglo de historia cerro y echo a 260 trabajadores
Trabajo

Una textil con más de un siglo de historia cerró y echó a 260 trabajadores

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Personal policial y vecinos intervinieron en el caso. También limpiaron el inmueble.
Villa 12 de Octubre

Conmoción en un barrio de Santa Lucía por un hombre hallado en total estado de abandono

Ataron y golpearon a un sereno en Chimbas para robarle su moto: dos detenidos
Investigación

Ataron y golpearon a un sereno en Chimbas para robarle su moto: dos detenidos

Te Puede Interesar

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000
Fraude virtual

Un anciano cayó en el cuento de la tarjeta de servicio de YPF y fue estafado en $4.700.000

Por Walter Vilca
Calor en San Juan.
Clima

Sol y calor para este viernes en San Juan

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta video
Pasión

De intendente a fan del pelotón: el otro costado de Juan José Orrego, en moto y a la vera de la ruta para disfrutar de la Vuelta

Imagen ilustrativa
Pelea familiar

Ya investigan el caso de Santa Lucía de la brutal golpiza al albañil que casi pierde la lengua

Los condenaron por querer colgarse de la luz en Pocito
Conexión ilegal

Los condenaron por querer "colgarse" de la luz en Pocito