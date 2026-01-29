Fuerte reacción de una descendiente de Rosas contra Milei, que quiere mover el sable corvo que San Martín le legó al "Restaurador"

La reciente decisión del presidente Javier Milei de retirar el sable corvo de San Martín del Museo Histórico Nacional para trasladarlo al Regimiento de Granaderos ha desatado una fuerte polémica que trasciende lo administrativo para adentrarse en el terreno de la identidad histórica argentina. Entre las voces más críticas se destaca la de Lucía Ezcurra, descendiente directa de Juan Manuel de Rosas , quien expresó su profundo malestar ante la medida.

Ezcurra fue contundente al recordar el origen y el destino de la reliquia, subrayando que el propio San Martín le entregó el sable a Rosas , y que fueron sus herederos quienes decidieron cederlo al museo para su exhibición pública. En sus declaraciones, la descendiente del "Restaurador" calificó al mandatario como un "adolescente ególatra" y un "gusano resentido" , acusándolo de odiar la figura de Rosas.

image

Según la postura de Ezcurra, el conflicto escaló luego de que el museo se negara a permitir que Milei utilizara el sable, lo que habría derivado en el despido del director de la institución y el posterior decreto para quitar la pieza del establecimiento.

La medida presidencial, que se formalizará este sábado en San Lorenzo, Santa Fe, incluye una “teatralización” de la entrega del arma. Este traslado se realiza a pesar del pedido expreso de los herederos del Libertador y de la actual custodia civil, lo que ha reabierto el debate sobre si el público general podrá seguir accediendo a una de las reliquias más valiosas del patrimonio nacional o si su nuevo destino limitará su exposición.

Por qué San Martín le legó su sable a Juan Manuel de Rosas

El general José de San Martín decidió legar su sable corvo al Brigadier Juan Manuel de Rosas como un acto de reconocimiento por la defensa de la soberanía argentina.

El Libertador tomó esta decisión en su testamento de 1844, motivado por la firmeza con la que Rosas enfrentó las intervenciones de Francia e Inglaterra durante el bloqueo anglo-francés del Río de la Plata. San Martín consideraba que Rosas había defendido el honor y la dignidad de la Confederación Argentina frente a las pretensiones de las potencias europeas.