Murió un referente del sindicalismo combativo argentino

El ámbito gremial y político argentino se vio sacudido este jueves por la noticia del fallecimiento de Roberto “Beto” Pianelli, quien fuera el secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). A los 59 años, el dirigente murió tras permanecer hospitalizado debido a complicaciones de salud derivadas de un trasplante hepático. Pianelli, una figura central del sindicalismo de base, será despedido por sus compañeros en la sede del gremio en la Ciudad de Buenos Aires antes de que sus restos sean trasladados al Cementerio de la Chacarita este viernes.

Su trayectoria en el transporte comenzó en la década de 1990 como boletero de la Línea E , donde inició su organización sindical junto a otros trabajadores ante la precariedad laboral de la época. Fue uno de los fundadores de los Metrodelegados en 2008, un espacio que surgió como alternativa a la conducción de la UTA y que, tras años de disputa, obtuvo la personería gremial a finales de 2015. Al frente del sindicato desde 2011, Pianelli lideró reclamos históricos por la reducción de la jornada laboral y encabezó la denuncia por la presencia de asbesto en los vagones, un material cancerígeno que afectó la salud de numerosos trabajadores. Además de su rol en el subte, se desempeñaba como secretario nacional de Salud Laboral en la CTA de los Trabajadores.

Repercusiones y mensajes de despedida

La partida del dirigente generó una extensa cadena de mensajes de respeto y dolor por parte de diversas figuras públicas, quienes destacaron su coherencia y compromiso militante. Desde el sector sindical, Daniel Catalano, titular de ATE Capital, lo recordó como un dirigente distinto y un compañero siempre listo para acompañar la lucha de los estatales. En sintonía, la CTA Autónoma reivindicó su figura como un emblema de integridad y solidaridad dedicado plenamente a los derechos de los trabajadores, mientras que la Federación de Aceiteros y el Suteba resaltaron su carácter de luchador incansable. Por su parte, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa) agradeció el acompañamiento de Pianelli en la creación de su propia organización y envió un especial abrazo a su compañera, la periodista Ayelén Pujol.

En el espectro político, la diputada Myriam Bregman expresó una gran tristeza y rememoró los tiempos en que trabajaron juntos para conformar el equipo legal que defendió al sindicato del subte frente a las persecuciones penales. Asimismo, la legisladora Lorena Pokoik y el diputado Jorge Taiana valoraron su legado en la construcción de un sindicalismo combativo y su militancia por una patria más justa. Claudio Lozano, de Unidad Popular, instó a mantener vivo su ejemplo de enfrentamiento a los poderosos y a las burocracias sindicales, mientras que la ministra bonaerense Estela Díaz calificó su muerte como una pérdida enorme para las luchas sociales pendientes. Finalmente, organismos como el CELS destacaron su lucidez y capacidad de construcción incesante, sumándose a las condolencias enviadas incluso por la empresa concesionaria Emova.