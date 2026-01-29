jueves 29 de enero 2026

DNU

El gobierno nacional decretará la emergencia ígnea en la patagonia

La decisión de Javier Milei se da a casi 60 días de comenzados los incendios en la patagonia, y en medio de las negociaciones con gobernadores por la reforma laboral.

Por Guido Berrini
image

El Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, ha decidido avanzar con la declaración de la emergencia ígnea a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La medida se produce tras semanas de reclamos por parte de las provincias afectadas y después de que el fuego consumiera extensiones masivas de territorio en el sur argentino, con reportes que varían entre 45,000 y más de 300,000 hectáreas afectadas según la zona.

Una decisión cocinada en la "Mesa Política"

La resolución fue definida tras un encuentro de la mesa política del Ejecutivo en la Casa Rosada, que se extendió por una hora y media. En esta reunión participaron figuras clave del entorno presidencial, como la secretaria general Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el asesor Santiago Caputo, el ministro del Interior Diego Santilli, y la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich.

image

Según fuentes oficiales, el uso del DNU se justifica por la velocidad que amerita la urgencia de la situación, descartando el envío de un proyecto al Congreso para evitar "demoras administrativas". No obstante, el Gobierno admitió que, aunque el pedido formal de los gobernadores patagónicos no fue el único detonante, la medida busca mitigar las críticas sobre la gestión oficial frente al avance del fuego.

Prenda de negociación

La declaración de emergencia llega en un contexto de negociación entre la Casa Rosada y los mandatarios provinciales. Los gobernadores de Chubut, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz habían elevado formalmente el pedido de declaración de zona de desastre apenas días antes de este anuncio.

En este marco de tensiones, el Ejecutivo confirmó la transferencia de $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la provincia de Chubut para aliviar su situación financiera. Es importante señalar que, si bien se menciona un escenario de negociación política sostenida, las fuentes proporcionadas no hacen mención explícita a que esta medida sea una prenda de cambio específica por votos para la reforma laboral mencionada en su consulta.

Financiamiento bajo la lupa

Junto con el DNU, el Ministerio de Seguridad oficializó la Resolución 91/2026, que destina más de $100.000 millones a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios en todo el país. Según el detalle oficial:

  • Las asociaciones de primer grado recibirán aproximadamente $100.810 millones.
  • Las federaciones provinciales percibirán cerca de $7.754 millones.

A pesar del anuncio oficial como un refuerzo de recursos, desde la oposición surgieron críticas. El diputado nacional Esteban Paulón señaló que estos fondos "no es plata nueva ni una concesión del Gobierno", sino que corresponden a partidas presupuestarias que el Ejecutivo adeudaba del año anterior y que habían quedado retenidas.

Perspectivas de la emergencia

El decreto, que será publicado de manera inminente, permitirá activar herramientas excepcionales para la gestión del riesgo y habilitar el envío inmediato de ayuda a los damnificados en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Mientras el ministro Santilli asegura que el Gobierno "ha mandado recursos" y brigadistas desde el inicio, la formalización de la emergencia llega tras un mes de pedidos públicos de involucramiento ante un escenario climático extremo que continúa dificultando el combate de los focos activos.

