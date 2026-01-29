jueves 29 de enero 2026

Medidas

Orrego anticipó que analizan construir mejores defensas del río para blindar a San Juan contra las crecientes

El gobernador destacó que se activaron protocolos preventivos y se realizó un doble barrido territorial para acompañar a las familias damnificadas por crecientes de una magnitud que no se registraba en décadas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Ante la magnitud de las recientes tormentas que afectaron diversos departamentos de San Juan, en particular Zonda, Ullum y Rivadavia, el gobernador Marcelo Orrego subrayó la necesidad de avanzar hacia una solución definitiva en materia de infraestructura para prevenir inundaciones. El mandatario explicó que, si bien se activaron los protocolos de emergencia y asistencia social de manera inmediata, el foco a mediano plazo está puesto en la construcción de defensas más resistentes y mejor planificadas. Según Orrego, la magnitud de las últimas crecientes ha recordado eventos históricos como los de 1982, lo que obliga al Estado a intervenir con criterios técnicos renovados para garantizar la seguridad de la población.

Zonda está asentada sobre abanicos aluviales activos, cauces que permanecen secos gran parte del año pero se activan con fuerza durante lluvias intensas en la Sierra del Tontal.
Sobre este punto, el gobernador destacó este jueves que "hay que estar preparado y hay que volver a trabajar en las defensas". Sobre si se piensa en hacer defensas del río con otro material, el mandatario expresó que "todo es perfectible y todo lo tenemos que mejorar, y para eso están los ingenieros de Vialidad Provincial, para eso está la gente de técnica que va a determinar el tipo de confección".

El mandatario también señaló que, aunque existe urgencia, los trabajos técnicos requieren que el terreno esté en condiciones óptimas para asegurar la efectividad de las obras, indicando que no se puede trabajar de forma inmediata sobre el suelo húmedo porque no tendría sentido técnico.

Respecto a la responsabilidad del Estado en este escenario de emergencia climática, Orrego manifestó: "Lo que pasa que nos había pasado muchas décadas esto. Bueno, nos tocó a nosotros y lejos de escaparle al problema, lo que vamos a hacer es buscar una solución porque esto en el tiempo se tiene que ir resolviendo y esa resolución tiene que ser sólida, contundente, por parte del Estado".

Inversión en conectividad vial y transformación del sistema educativo

Más allá de la emergencia climática, el gobernador repasó importantes avances en infraestructura y educación que marcan la agenda provincial. En materia vial, se destaca la pavimentación del distrito de Gran China en Jáchal y la intervención en la Avenida de Circunvalación mediante un convenio con Vialidad Nacional,. En esta arteria estratégica se han realizado reparaciones de iluminación, arreglos de guardarraíles y la digitalización de todas las bajadas, además de la creación de la primera ruta solar del país, aprovechando el liderazgo de San Juan en energía fotovoltaica. Orrego manifestó que el objetivo es resolver los problemas de seguridad vial y las ondulaciones en los puentes sin importar las jurisdicciones, priorizando siempre la vida de los sanjuaninos.

En el ámbito educativo, la gestión provincial puso foco en la alfabetización a través del programa "Comprendo y Aprendo", el cual ha arrojado resultados satisfactorios según el mandatario. Esta política se complementa con la transformación de la escuela secundaria en articulación con el sector privado y el impulso al programa de digitalización "Domingo Faustino Sarmiento". Gracias a esta iniciativa, aproximadamente 30.000 alumnos de quinto y sexto grado, junto a sus docentes, ya cuentan con computadoras portátiles, una herramienta que el gobernador considera una llave al futuro y fundamental para vincular la educación con la matriz productiva local.

San Juan en el mundo: misión comercial en España

El gobernador también hizo un balance positivo de la participación de la provincia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) realizada en Madrid, de la que acaba de regresar. Durante esta misión, dijo, San Juan logró posicionarse como un destino protagonista, estableciendo vínculos con agencias de distintas partes del mundo para potenciar el sector turístico local. Orrego resaltó con humildad que el aeropuerto provincial ha experimentado un crecimiento del 30% en su actividad y que se ha registrado un aumento sostenido en la capacidad hotelera. Para el mandatario, el potencial de los recursos naturales y el acervo cultural de la provincia, sumado a la mejora en la infraestructura, son los pilares que permitirán que los resultados de esta apertura internacional se vean reflejados prontamente en la economía sanjuanina.

