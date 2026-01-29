Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) asegura en su portal que rige un alerta amarilla por tormentas para San Juan en, al menos, las próximas 72 horas.
El Servicio Meteorológico Nacional publicó en su portal sobre la posibilidad de que en las próximas 72 horas las precipitaciones asuman en protagonismo en distintos puntos del territorio sanjuanino.
Según sostiene, este jueves "el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual".
Para el viernes y el sábado, la previsión es de similares características y da a entender que el frente tormentoso se irá moviendo de oeste a este durante los próximos días. Es decir, que este jueves la zona más afectada serían los departamentos cordilleranos. El viernes la tormenta abarcaría toda la Provincia y el sábado los municipios del este serían los señalados.