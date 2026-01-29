jueves 29 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría

El Servicio Meteorológico Nacional publicó en su portal sobre la posibilidad de que en las próximas 72 horas las precipitaciones asuman en protagonismo en distintos puntos del territorio sanjuanino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.

El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) asegura en su portal que rige un alerta amarilla por tormentas para San Juan en, al menos, las próximas 72 horas.

Lee además
El alerta amarilla del SMN rige para la tarde y noche de este martes en todo San Juan.
Pronóstico

Vuelven las lluvias: el SMN anunció alerta amarilla para San Juan, ¿en qué horario llegarían?
La experencia en medio de los viñeados de 25 de Mayo, que se puede vivir en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

La viña coloreada a la que se puede ir a gamelear, aprender y comer uvas del parral

Según sostiene, este jueves "el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual".

JUEVES

Para el viernes y el sábado, la previsión es de similares características y da a entender que el frente tormentoso se irá moviendo de oeste a este durante los próximos días. Es decir, que este jueves la zona más afectada serían los departamentos cordilleranos. El viernes la tormenta abarcaría toda la Provincia y el sábado los municipios del este serían los señalados.

VIERNES
SÁBADO

Temas
Seguí leyendo

Aseguran que para 2030 habrá un 23% menos de alumnos en las primarias de San Juan: mirá por qué

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que eligió quedarse donde más duele

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40

Circunvalación de San Juan: ya iniciaron tareas para la histórica repavimentación del anillo completo

Video: una abuela dejó el bastón y se animó a bailar un tango en plena Peatonal sanjuanina

¡Visita top! Una famosa recorrió un encantador paisaje de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Vialidad e Hidráulica trabajan en Zonda para restablecer la transitabilidad

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Sor Norma Campusano, la sanjuanina que cuida niños en el Notti de Mendoza.
Historia

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que eligió quedarse donde más duele

Por Cecilia Corradetti

Las Más Leídas

El después de la creciente: restos de embarcaciones y sedimentos acumulados marcan el impacto del temporal en los paradores del dique Punta Negra. video
Recorrida de Tiempo de San Juan

La creciente en el dique Punta Negra: así quedaron los paradores

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video
Accidente en la cordillera

Una familia que volvía de Chile por Agua Negra volcó: mirá el video

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos
UFI CAVIG

Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Las nuevas oficinas de atencion al publico de Naturgy en calle Aberastain y 9 de Julio. Abrirán la primera semana de agosto. 
Mercado

Se abre la posibilidad de la venta de Naturgy, la empresa que distribuye la energía eléctrica en San Juan

El albañil se encuentras internado en el Hospital Guillermo Rawson.
Gresca familiar

Casi pierde la lengua en una brutal golpiza en una obra en Santa Lucía y acusan a su tío y a su primo

Te Puede Interesar

La experencia en medio de los viñeados de 25 de Mayo, que se puede vivir en vacaciones de verano. video
Tiempo de Verano en SJ

La viña coloreada a la que se puede ir a gamelear, aprender y comer uvas del parral

Por Daiana Kaziura
Un informe nacional proyecta que San Juan tendrá un 23,1% menos de alumnos en las escuelas primarias hacia 2030, lo que representa una pérdida estimada de más de 15 mil estudiantes.
Investigación

Aseguran que para 2030 habrá un 23% menos de alumnos en las primarias de San Juan: mirá por qué

Imagen ilustrativa
Confuso episodio

Le dieron probation al sujeto que casi fue linchado en Rivadavia

Sor Norma Campusano, la sanjuanina que cuida niños en el Notti de Mendoza.
Historia

Sor Norma Campusano, la monja de clausura sanjuanina que eligió quedarse donde más duele

El alerta amarilla rige al menos para los próximos tres días en San Juan.
Pronóstico

Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría