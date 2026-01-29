Alerta amarilla por tormentas en San Juan para los próximos tres días: a qué departamentos afectaría

Según sostiene, este jueves "el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual".

JUEVES

Para el viernes y el sábado, la previsión es de similares características y da a entender que el frente tormentoso se irá moviendo de oeste a este durante los próximos días. Es decir, que este jueves la zona más afectada serían los departamentos cordilleranos. El viernes la tormenta abarcaría toda la Provincia y el sábado los municipios del este serían los señalados.

VIERNES