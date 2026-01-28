miércoles 28 de enero 2026

Inclemencias climáticas

El límite entre San Juan y Mendoza, cubierto por agua: el video que muestra las inundaciones en Ruta 40

Las intensas lluvias obligaron a conductores y transportistas a detener la marcha en distintos puntos del corredor interprovincial, mientras las autoridades viales seguían de cerca la evolución del caudal y pedían circular con extrema precaución.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
ruta

La intensa tormenta registrada durante la noche del martes dejó serias complicaciones en un tramo clave de la Ruta Nacional 40, justo en el límite interprovincial entre San Juan y Mendoza. La zona más afectada se ubica entre Sarmiento y Las Heras, donde el agua llegó a cubrir gran parte de la calzada.

Zonda está asentada sobre abanicos aluviales activos, cauces que permanecen secos gran parte del año pero se activan con fuerza durante lluvias intensas en la Sierra del Tontal.
Crecientes de verano

Por qué se inunda Zonda
Las lluvias provocaron una importante acumulación de agua sobre la carpeta asfáltica, lo que redujo notablemente la visibilidad y obligó a los conductores a extremar las precauciones. En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se observa cómo el agua avanza sobre la ruta, dificultando el tránsito vehicular.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2016624755449680182&partner=&hide_thread=false

Durante la madrugada y las primeras horas del miércoles, varios automovilistas y transportistas optaron por detenerse al costado del camino, a la espera de que el nivel del agua descendiera y las condiciones mejoraran para continuar viaje de manera segura.

Desde las autoridades recomendaron circular a baja velocidad, mantener distancia entre vehículos y, en lo posible, evitar transitar por la zona hasta que el agua escurra por completo. Equipos de emergencia y personal vial se mantienen en alerta ante la posibilidad de nuevas crecidas.

En tanto, desde la delegación sanjuanina de Vialidad Nacional informaron que la Ruta Nacional 40 sur se encontraba transitable durante este miércoles, aunque insistieron en la necesidad de hacerlo con máxima precaución debido al estado del camino.

