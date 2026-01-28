Admitieron que secuestraron a sus cuatro hijos en Santa Lucía y los condenaron: no podrán acercarse a ellos

Hace una semana, un hecho sacudía a la provincia. Cuatro hermanitos desaparecieron tras ser secuestrados por sus propios padres. Se vivieron horas de terror y, tras 24 horas de intensa búsqueda, los niños aparecieron en el mismo domicilio de donde fueron sacados de las manos de su tía , mujer que estaba a cargo de la guarda.

Los padres, Micaela Soledad Aballay Rodríguez y Antonio David Ayala González, desaparecieron. La tía realizó la denuncia correspondiente en la UFI CAVIG por lo que vivió y empezaron a ser buscados. Tras varios días prófugos, fueron detenidos el pasado lunes.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 12.06.16 Fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Silvina Zogbe de UFI CAVIG.

Este miércoles se realizó la audiencia correspondiente contra ellos y, tras la presentación realizada por el fiscal Roberto Ginsberg y la ayudante fiscal Silvina Zogbe, los dos acusados admitieron su autoría y fueron condenados en un juicio abreviado.

La jueza Carolina Parra los condenó a dos años de prisión condicional. Al padre lo declararon culpable del delito de privación ilegítima de la libertad (en perjuicio de los cuatro menores), amenazas agravadas por el uso de arma blanca (en perjuicio de su cuñada), desobediencia a una orden judicial y violación de domicilio. Mientras que, a la madre, le imputaron los mismos delitos, pero por amenazas simples (ya que no las agravaron porque no usó arma blanca).

La magistrada también determinó que ambos deberán someterse a un tratamiento de rehabilitación por sus problemas de adicción y a uno psicológico. No podrán contactarse con los niños y no podrán acercarse en un radio de 300 metros.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 12.06.15 (1) Jueza de Garantías Carolina Parra.

Ninguno de los padres ejerció su derecho a declarar. Ambos prefirieron guardar silencio. Cabe destacar que su abogado defensor, Franco Vázquez, ya había manifestado a este diario que sus defendidos actuaron por "protección". "Ellos niegan que la situación haya sido violenta, como se contó", detalló y agregó: "Explican que fueron por ellos porque la tía los habría golpeado, cuando debería cuidarlos", dijo a este diario este martes.

WhatsApp Image 2026-01-28 at 12.06.15 Abogado defensor Franco Vázquez.

Los graves delitos que les imputó la Fiscalía a los padres secuestradores

Dos denuncias penales fueron radicadas en la CAVIG contra la pareja acusada de amenazar e ingresar por la fuerza a una vivienda para llevarse a cuatro niños que estaban bajo guarda judicial provisoria.

La primera denuncia fue presentada el 21 de enero por Cynthia Aballay contra su hermana, Micaela Soledad Aballay, y su cuñado, González. La segunda fue radicada el 23 de enero.

Según consta en la causa, los denunciados son progenitores de cuatro menores de entre 4 y 8 años, quienes no se encontraban bajo su cuidado. Desde marzo de 2025, y por una medida de protección excepcional de la Dirección de Niñez, los niños fueron entregados legalmente a su tía Cynthia, quien obtuvo la guarda judicial provisoria por el plazo de un año, ratificada por el Tercer Juzgado de Familia en noviembre pasado.

El hecho más grave ocurrió el 21 de enero, cerca del mediodía. En ausencia momentánea de la guardadora, los menores quedaron al cuidado de su tío Leonardo. En ese contexto, se presentaron en el domicilio Aballay y su pareja, presuntamente bajo los efectos de estupefacientes, exigiendo llevarse a los niños.

Tras un primer intercambio verbal, la pareja se retiró del lugar, pero minutos después regresó y forzó el ingreso a la vivienda. Según la denuncia, González tomó un cuchillo y amenazó de muerte a Leonardo para que le entregara a los menores, mientras que Aballay intimidó a la pareja del denunciante con una llave metálica.

El episodio fue presenciado por al menos uno de los niños, quien manifestó su negativa a irse con los imputados. Pese a ello, la mujer logró sacar a tres menores de la casa y subirlos a un remis que aguardaba en las inmediaciones. Luego, el hombre empujó al denunciante y tomó al cuarto niño, retirándose ambos del lugar con los menores.