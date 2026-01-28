miércoles 28 de enero 2026

Rugbier sanjuanino

Está en el penal por abuso sexual y solicitó modificar el régimen de visitas para ver a su pareja

Se trata del rugbier Eduardo Trigo, condenado en 2021 a la pena de 7 años de prisión por abusar sexualmente de una adolescente de 17 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Fuentes judiciales manifestaron que este sujeto, a través de su abogado Adriel Fernández, solicitó que le cambien los horarios del régimen de visitas para poder ver a su pareja, argumentando que ella nunca puede visitarlo debido a que, por cuestiones personales, no llega al horario establecido.

Finalmente, el juez Sanz no dio lugar a esta solicitud ante la falta de argumentos convincentes y debido a que la ley es la misma para todos los internos; no se iba a cambiar exclusivamente para un condenado.

De igual manera, el magistrado sí dio lugar a otro pedido de Trigo. El interno tampoco podía ver a su hija porque los penitenciarios le prohibían la entrada, ya que la menor no iba con su progenitora, sino con sus abuelos. Ante este requerimiento en particular, Sanz ordenó que los abuelos puedan ingresar con la niña en el horario de visitas correspondiente.

La causa por la que fue condenado el deportista sanjuanino

La víctima denunció en la UFI ANIVI que, a fines de marzo de 2021, ella y el imputado se encontraban en una fiesta en Rivadavia. Aparentemente, ambos primero se besaron y Trigo habría empezado a manosearla y a pedirle tener sexo. Ella se negó e intentó marcharse, pero este sujeto la habría agarrado a la fuerza, la encerró en una pieza y la sometió sexualmente.

Durante esas primeras horas, la adolescente evitó contárselo a sus padres, pero estos se enteraron y, en los primeros días de abril, radicaron la presentación judicial en ANIVI. El aspirante a policía de la provincia fue detenido tras la acusación y tuvo la audiencia de formalización. Desde abril de 2021 quedó preso.

En octubre de ese mismo año se celebró el juicio contra el acusado, quien fue condenado a 7 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una joven de 17 años.

