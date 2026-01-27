miércoles 28 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Temporal

Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

Desde la Municipalidad informaron que la circulación está interrumpida en distintos puntos del departamento por la bajada de agua y que la situación es monitoreada de manera permanente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
creciente en Zonda

El tránsito hacia el departamento Zonda volvió a verse afectado este martes debido a la bajada de una creciente que obligó a interrumpir la circulación vehicular en el acceso principal. La situación fue confirmada por la Municipalidad, que emitió un comunicado para advertir a los conductores.

Lee además
pocito no se baja: contte dio el golpe en punta negra, gano la contrarreloj y ahora manda en la general de la vuelta a san juan
Etapa electrizante

Pocito no se baja: Contte dio el golpe en Punta Negra, ganó la contrarreloj y ahora manda en la general de la Vuelta a San Juan
Montuva, arrasado: montañas de barro dentro del salón de eventos. La creciente se llevó muebles, alambrados y deformó por completo el terreno del predio en Zonda. video
Creciente histórica

La noche en la que el agua y el barro lo cambiaron todo: dos testimonios desde la tragedia en Zonda

Según informaron desde la comuna, el corte se registra desde el sector del Puente Blanco hacia calle 25 de Mayo, donde el paso se encuentra totalmente impedido por la presencia de agua sobre la calzada. Además, detallaron que las calles Las Moras, correspondiente a Ruta 12, y 25 de Mayo permanecen temporalmente cerradas al tránsito, con presencia policial en el lugar.

Desde el municipio explicaron que la interrupción se debe a que nuevamente está descendiendo agua producto de una creciente, una situación que es seguida de cerca por las autoridades. En ese sentido, indicaron que se espera que el caudal comience a disminuir en el transcurso de las próximas horas, lo que permitiría evaluar la reapertura de los caminos afectados.

Mientras tanto, trabajadores municipales permanecen en la zona realizando tareas de control y brindando información actualizada a los vecinos y automovilistas que se acercan al lugar.

Las autoridades solicitaron a la población evitar circular por el sector comprometido, respetar las indicaciones del personal policial y optar por vías alternativas hasta que la situación se normalice.

(Video Gentileza de Radio Sports)

Temas
Seguí leyendo

El temporal golpeó zonas productivas y activó relevamientos oficiales en Zonda e Iglesia

Organizan una colecta para quienes sufrieron pérdidas tras la crecida en Zonda: cómo ayudar

Video: taxista rescató a una familia que quedó atrapada en un auto en Zonda

Zonda bajo el lodo: comercios y fincas sufren el impacto de la creciente más fuerte en 38 años

Desde arriba, el drone de Tiempo muestra los daños provocados por las inundaciones en Zonda

Tiempo en Zonda: las fotos de las escenas desoladoras que dejaron las inundaciones y el video del auto atrapado

Amplio operativo provincial tras el temporal: asistencia, evacuaciones y relevamientos en los departamentos más afectados

Video: el agua desbordó el río en el Puente Blanco de Zonda y causó serios daños

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Montuva, arrasado: montañas de barro dentro del salón de eventos. La creciente se llevó muebles, alambrados y deformó por completo el terreno del predio en Zonda. video
Creciente histórica

La noche en la que el agua y el barro lo cambiaron todo: dos testimonios desde la tragedia en Zonda

Por Elizabeth Pérez

Las Más Leídas

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

El alerta amarilla del SMN rige para la tarde y noche de este martes en todo San Juan.
Pronóstico

Vuelven las lluvias: el SMN anunció alerta amarilla para San Juan, ¿en qué horario llegarían?

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan
Lo que nadie contó

Una amistad que nació en Europa y la promesa de venir a la Vuelta: la historia detrás de la visita de Gabriela Sabatini a San Juan

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Te Puede Interesar

El sanjuanino detenido el miércoles pasado. Roberto Castro Rojas ya había estado preso por otro resonante caso de tráfico de droga.
Impactante revelación

Uno de los sanjuaninos presos por los 64 kilos de cocaína purgó condena por el tráfico de 784 kilos de marihuana

Por Walter Vilca
San Juan bajo el sol: este miércoles las máximas tocarán los 33 °C
Clima

San Juan bajo el sol: este miércoles las máximas tocarán los 33 °C

El único crimen del año, robos y ahora un apuñalado: los antecedentes del barrio de Pocito que no tiene paz
B° Las Pampas

El único crimen del año, robos y ahora un apuñalado: los antecedentes del barrio de Pocito que no tiene paz

El lugar donde se produjo el hecho delictivo.
Robo nocturno

Golpe delictivo en el predio del conocido San Juan Rugby Club

La minería explicó más del 85% de las exportaciones de San Juan en 2025.
Salto de ventas de oro

San Juan exportó casi 1.800 millones de dólares en minerales el año pasado