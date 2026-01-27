Una creciente volvió a cortar el acceso a Zonda y pidieron evitar la zona

El tránsito hacia el departamento Zonda volvió a verse afectado este martes debido a la bajada de una creciente que obligó a interrumpir la circulación vehicular en el acceso principal. La situación fue confirmada por la Municipalidad, que emitió un comunicado para advertir a los conductores.

Según informaron desde la comuna, el corte se registra desde el sector del Puente Blanco hacia calle 25 de Mayo, donde el paso se encuentra totalmente impedido por la presencia de agua sobre la calzada. Además, detallaron que las calles Las Moras, correspondiente a Ruta 12, y 25 de Mayo permanecen temporalmente cerradas al tránsito, con presencia policial en el lugar.

Desde el municipio explicaron que la interrupción se debe a que nuevamente está descendiendo agua producto de una creciente, una situación que es seguida de cerca por las autoridades. En ese sentido, indicaron que se espera que el caudal comience a disminuir en el transcurso de las próximas horas, lo que permitiría evaluar la reapertura de los caminos afectados.

Mientras tanto, trabajadores municipales permanecen en la zona realizando tareas de control y brindando información actualizada a los vecinos y automovilistas que se acercan al lugar.

Las autoridades solicitaron a la población evitar circular por el sector comprometido, respetar las indicaciones del personal policial y optar por vías alternativas hasta que la situación se normalice.

(Video Gentileza de Radio Sports)