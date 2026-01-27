Vuelven las lluvias: el SMN anunció alerta amarilla para San Juan, ¿en qué horario llegarían?

El alerta amarilla del SMN rige para la tarde y noche de este martes en todo San Juan.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció en su portal oficial que rige un alerta amarilla por lluvias para prácticamente toda la extensión de San Juan para la tarde y noche de este martes.

Según el reporte del SMN, "el área será afectada por tormentas fuertes, y de forma aislada, severas. Las mismas podrán estar acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica intensa, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h".

MAPA "Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de las áreas que incluyen a la cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve" agrega el pronóstico.

Compartí esta nota en redes sociales:







