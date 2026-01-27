martes 27 de enero 2026

Tupelí

Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido

El procedimiento fue ordenado por la Justicia y dejó a un hombre imputado por infringir la normativa provincial que protege la fauna silvestre. Las aves quedaron bajo resguardo oficial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el marco de una investigación por comercialización ilegal de fauna silvestre, la Policía de San Juan realizó un allanamiento en la localidad de Tupelí, departamento 25 de Mayo, que permitió el secuestro de más de veinte aves autóctonas.

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Rural N° 3, bajo mandato judicial otorgado por la Dra. Graciela Rodríguez, titular del Juzgado de Paz de 25 de Mayo. Como resultado del operativo, se incautaron 22 ejemplares de distintas especies protegidas.

Entre las aves secuestradas se encontraban benteveos, cardenales amarillos, cabecita negra, reina mora, diucas, chamuchina, poquito de oro, canarito de las sierras y zorzal negro. Además, los efectivos secuestraron 16 jaulas y dos jaulones utilizados para el cautiverio de los animales.

El presunto responsable, un hombre mayor de edad de apellido Fontivero, quedó a disposición del Juzgado de Paz de 25 de Mayo por infracción a los artículos 98° y 206° de la Ley 941-R, que protege la fauna autóctona de la provincia.

