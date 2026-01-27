Secuestraron decenas aves silvestres en un operativo en 25 de Mayo: hay un detenido

En el marco de una investigación por comercialización ilegal de fauna silvestre, la Policía de San Juan realizó un allanamiento en la localidad de Tupelí, departamento 25 de Mayo, que permitió el secuestro de más de veinte aves autóctonas.

En las redes Sigue la preocupación por la sanjuanina que protagonizó un vuelco en 25 de Mayo: le piden un milagro al Cura Brochero

Operativos Incautaron motos ensambladas y sin papeles en 25 de Mayo: piden colaboración para identificar

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Unidad Rural N° 3, bajo mandato judicial otorgado por la Dra. Graciela Rodríguez, titular del Juzgado de Paz de 25 de Mayo. Como resultado del operativo, se incautaron 22 ejemplares de distintas especies protegidas.

image

Entre las aves secuestradas se encontraban benteveos, cardenales amarillos, cabecita negra, reina mora, diucas, chamuchina, poquito de oro, canarito de las sierras y zorzal negro. Además, los efectivos secuestraron 16 jaulas y dos jaulones utilizados para el cautiverio de los animales.

image

El presunto responsable, un hombre mayor de edad de apellido Fontivero, quedó a disposición del Juzgado de Paz de 25 de Mayo por infracción a los artículos 98° y 206° de la Ley 941-R, que protege la fauna autóctona de la provincia.