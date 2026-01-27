martes 27 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Grave

Sanjuanino quedó libre tras 10 años por abuso sexual y lo denuncian otra vez: la víctima sería su sobrina

El imputado quedó detenido y será investigado en los próximos meses. La presunta víctima posee una discapacidad que le impide declarar; no obstante, su hermana sí lo hizo en Cámara Gesell, ya que habría presenciado el ataque.

Por Pablo Mendoza
abuso-sexual-infantil.jpg.webp

Desde hace una semana, la Justicia sanjuanina investiga una grave denuncia de abuso en perjuicio de una niña de 12 años. Un dato impactante es que el sospechoso es un hombre que hace dos meses (en noviembre de 2025) recuperó la libertad tras cumplir una condena de 10 años de prisión, también por una causa de abuso sexual.

Lee además
video: asi fue el momento en el que alan cantero le mostro su tatuaje a messi
Momentazo

Video: así fue el momento en el que Alan Cantero le mostró su tatuaje a Messi
Un sanjuanino se quedó con casi $5 millones del Loto.
Afortunado

Un sanjuanino ganó casi $5.000.000 tras jugar al Loto

El presunto autor del hecho -tío de la menor- quedó preso tras la audiencia de formalización el pasado 21 de enero. Actualmente, cumple prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial por resolución de la jueza Gloria Verónica Chicón.

A este individuo, defendido por la doctora Sandra Leveque, se le imputó formalmente el haber manoseado a su sobrina. Esta acción habría sido advertida por la hermana de la damnificada, quien relató lo sucedido a sus padres.

Cabe destacar que la víctima no será sometida a una entrevista videograbada debido a su condición. Fuentes judiciales manifestaron que su familiar -testigo directo del hecho- sí pasó por Cámara Gesell y complicó la situación procesal del imputado.

La declaración se realizó este martes 27 de enero. Informantes del caso manifestaron a este diario que la menor ratificó haber visto al pariente tocar a su hermana.

El presunto abuso ocurrió en el interior de una vivienda de un barrio de Chimbas. La niña que observó el ultraje le contó a su madre que el hombre había vulnerado la integridad física de su hermana.

Esta causa está siendo investigada por la UFI ANIVI. La denuncia formal contra el sujeto se realizó el pasado 18 de enero.

Temas
Seguí leyendo

"Colapinto", en modo Chaveta: el video viral que simula al piloto hablando como sanjuanino

El renacer de Axel González: de sufrir homofobia y marginalidad a la resiliencia literaria en "No te duermas"

Mandan al penal a un sanjuanino con sífilis y hepatitis que es acusado de violar a una mujer con retraso

En medio del calor sanjuanino, el gesto de un delivery a un policía se llevó los elogios en las redes

Con el sanjuanino Álvarez y Enzo Pérez, Argentinos perdió con un equipo del ascenso y quedó afuera de la Copa Argentina

Caso Branka Motors: con récord de denuncias, Defensa al Consumidor llamó a conciliación a 163 afectados

Presunto abuso en una fiesta en Caucete: el sospechoso tendría una discapacidad y le realizarán un examen mental

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
entraron a robar a una casa en santa lucia y el dueno termino en la mira de la justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan video
Visita de lujo

Con gorrita, sonrisa y muy cholula: Gabriela Sabatini estuvo en Pocito y vivió de cerca la Vuelta a San Juan

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos de San Juan, con un aumento del 2,8 por ciento.
Atención

Confirmaron la fecha de pago de los empleados públicos sanjuaninos

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia
De no creer

Entraron a robar a una casa en Santa Lucía y el dueño terminó en la mira de la Justicia

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido
Un impostor

Falso policía: este es el sujeto que se hizo pasar por un miembro de la Fuerza y que cayó detenido

Barrio Las Pampas, en Pocito. imagen archivo Tiempo de San Juan
Otra vez

Le dispararon y apuñalaron a un joven en el barrio Las Pampas

Te Puede Interesar

Montuva, arrasado: montañas de barro dentro del salón de eventos. La creciente se llevó muebles, alambrados y deformó por completo el terreno del predio en Zonda. video
Creciente histórica

La noche en la que el agua y el barro lo cambiaron todo: dos testimonios desde la tragedia en Zonda

Por Elizabeth Pérez
Vuelta a San Juan 2026: llueve en la contrarreloj que une Zonda con Ullum
Ciclismo

Vuelta a San Juan 2026: llueve en la contrarreloj que une Zonda con Ullum

Sanjuanino quedó libre tras 10 años por abuso sexual y lo denuncian otra vez: la víctima sería su sobrina
Grave

Sanjuanino quedó libre tras 10 años por abuso sexual y lo denuncian otra vez: la víctima sería su sobrina

Milei tildó de don Chatarrín a un magnate que realizó una importante inversión en San Juan
Impacto empresarial

Milei tildó de "don Chatarrín" a un magnate que realizó una importante inversión en San Juan

Video: la lluvia y el viento llegaron a Ullum
Clima de locos

Video: la lluvia y el viento llegaron a Ullum