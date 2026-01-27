Sanjuanino quedó libre tras 10 años por abuso sexual y lo denuncian otra vez: la víctima sería su sobrina

Desde hace una semana, la Justicia sanjuanina investiga una grave denuncia de abuso en perjuicio de una niña de 12 años. Un dato impactante es que el sospechoso es un hombre que hace dos meses (en noviembre de 2025) recuperó la libertad tras cumplir una condena de 10 años de prisión, también por una causa de abuso sexual.

El presunto autor del hecho -tío de la menor- quedó preso tras la audiencia de formalización el pasado 21 de enero. Actualmente, cumple prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial por resolución de la jueza Gloria Verónica Chicón.

A este individuo, defendido por la doctora Sandra Leveque, se le imputó formalmente el haber manoseado a su sobrina. Esta acción habría sido advertida por la hermana de la damnificada, quien relató lo sucedido a sus padres.

Cabe destacar que la víctima no será sometida a una entrevista videograbada debido a su condición. Fuentes judiciales manifestaron que su familiar -testigo directo del hecho- sí pasó por Cámara Gesell y complicó la situación procesal del imputado.

La declaración se realizó este martes 27 de enero. Informantes del caso manifestaron a este diario que la menor ratificó haber visto al pariente tocar a su hermana.

El presunto abuso ocurrió en el interior de una vivienda de un barrio de Chimbas. La niña que observó el ultraje le contó a su madre que el hombre había vulnerado la integridad física de su hermana.

Esta causa está siendo investigada por la UFI ANIVI. La denuncia formal contra el sujeto se realizó el pasado 18 de enero.