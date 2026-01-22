Con el sanjuanino Álvarez y Enzo Pérez, Argentinos perdió con un equipo del ascenso y quedó afuera de la Copa Argentina

Sorpresa. Argentinos Juniors, con el sanjuanino Francisco Álvarez y Enzo Pérez , quedó eliminado de la Copa Argentina al perder 6-5 por penales frente a Midland, equipo del ascenso, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. El Bicho se despidió en los 32avos de final y el equipo del ascenso escribió una página histórica.

Infraganti Condenaron a un sanjuanino a cuatro meses de prisión por meterse a una casa y llevarse una maceta

Dolor Tristeza en las redes sociales por el fallecimiento de un joven deportista sanjuanino

El partido arrancó cuesta arriba para los de La Paternal, que no lograron imponer jerarquía ni manejo del juego. Midland, ordenado y sin complejos, golpeó primero y sostuvo el trámite con intensidad. Alan Lescano abrió el marcador para Argentinos, pero la reacción no alcanzó para cerrar el encuentro. Agustín Campana puso el empate definitivo que llevó la definición a los doce pasos.

En la tanda apareció la gran figura de la noche: Mauro Leguiza. El arquero de Midland se convirtió en héroe absoluto al atajar tres penales y, como si fuera poco, hacerse cargo del último remate para sellar el 6-5 final. Delirio del banco, de los hinchas y de un equipo que nunca se sintió inferior.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AtaqueFutbolero/status/2014164282787635658&partner=&hide_thread=false Mauro Leguiza, arquero de Midland, ATAJÓ TRES PENALES en la tanda vs Argentinos Juniors, PIDIÓ PATEAR EL ÚLTIMO y la mandó a guardar.



MVP TOTAL. pic.twitter.com/bGAk2NBdff https://t.co/3f5KpOevMM — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) January 22, 2026

Así, Midland avanzó a los 16avos de final, donde se medirá con el ganador del cruce entre Deportivo Morón y Godoy Cruz. Para Argentinos, en cambio, fue un golpe duro: eliminación temprana, sabor amargo y la confirmación de que en la Copa Argentina no hay lugar para distracciones.