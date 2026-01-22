jueves 22 de enero 2026

Eliminación temprana

Con el sanjuanino Álvarez y Enzo Pérez, Argentinos perdió con un equipo del ascenso y quedó afuera de la Copa Argentina

Después del empate en uno en los 90, el Bicho de la Paternal cayó 6-5 por penales frente a Midland y quedó eliminado en los 32avos de final de la competencia.

Por Antonella Letizia
Sin título

Sorpresa. Argentinos Juniors, con el sanjuanino Francisco Álvarez y Enzo Pérez, quedó eliminado de la Copa Argentina al perder 6-5 por penales frente a Midland, equipo del ascenso, luego de igualar 1-1 en los 90 minutos reglamentarios. El Bicho se despidió en los 32avos de final y el equipo del ascenso escribió una página histórica.

El partido arrancó cuesta arriba para los de La Paternal, que no lograron imponer jerarquía ni manejo del juego. Midland, ordenado y sin complejos, golpeó primero y sostuvo el trámite con intensidad. Alan Lescano abrió el marcador para Argentinos, pero la reacción no alcanzó para cerrar el encuentro. Agustín Campana puso el empate definitivo que llevó la definición a los doce pasos.

En la tanda apareció la gran figura de la noche: Mauro Leguiza. El arquero de Midland se convirtió en héroe absoluto al atajar tres penales y, como si fuera poco, hacerse cargo del último remate para sellar el 6-5 final. Delirio del banco, de los hinchas y de un equipo que nunca se sintió inferior.

Así, Midland avanzó a los 16avos de final, donde se medirá con el ganador del cruce entre Deportivo Morón y Godoy Cruz. Para Argentinos, en cambio, fue un golpe duro: eliminación temprana, sabor amargo y la confirmación de que en la Copa Argentina no hay lugar para distracciones.

