Condenaron a un sanjuanino a cuatro meses de prisión por meterse a una casa y llevarse una maceta

El hecho ocurrió alrededor de la 1:35 de la madrugada del miércoles, en una vivienda ubicada en Barrio Frondizi, en la capital sanjuanina. Según detallaron fuentes policiales, Jonás Gallardo trepó por el portón de rejas del patio delantero, que con sus 2 metros de altura y rejas horizontales facilita el acceso, y sustrajo una planta que se encontraba en una ventana. Quedó detenido y ya fue juzgado por el Sistema de Flagrancia.

La maniobra fue observada por la propietaria de la vivienda y por una vecina, quien alertó de inmediato a la policía, describiendo la físicamente al ladrón. Minutos después, personal de la Unidad Motorizada N°6 logró aprehender a Gallardo en la esquina de Gneco y Ameghino, en Barrio Los Andes, recuperando la planta robada.

Tras el procedimiento, el Ayudante Fiscal Mariano Teja se presentó en el lugar y coordinó con el fiscal en turno, Dr. Adrián Riveros, la apertura del Procedimiento Especial de Fragancia. El caso culminó con un juicio abreviado, en el que Gallardo fue condenado a cuatro meses de prisión de cumplimiento efectivo, con unificación de penas y prisión preventiva mientras se tramitaron los procedimientos judiciales.

