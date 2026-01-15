El "Señor de los diques" sanjuaninos, tras la segunda licitación millonaria vial del gobierno de Mendoza

Hugo Dragonetti, titular de Panedile, vuelve a escena en una licitación estratégica de Mendoza. Tiene un largo historial de obras emblemáticas en San Juan, como el dique Caracoles, Punta Negra y el aun no terminado Tambolar.

El Gobierno de Mendoza avanzó esta semana con la apertura de sobres para el tramo más complejo y desafiante de la transformación del Acceso Este, el segundo de una obra estratégica y millonaria que ha despertado un marcado interés en el empresariado de San Juan.

Licitación con fuerte puja Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

A diferencia de la primera licitación, en esta etapa no se presentaron empresas sanjuaninas de manera directa. Sin embargo, sobresale la figura de un empresario con fuertes vínculos con la provincia: Hugo Dragonetti, titular de Panedile, que bien puede mencionarse como el “señor de los diques” por su histórico protagonismo en las grandes obras hidráulicas locales.

Los detalles de la segunda licitación

Esta segunda instancia licitatoria contempla la construcción de una tercera trocha en un trayecto de 11,6 kilómetros, extendiéndose desde la zona del Shopping hasta Arturo González. El proyecto es ambicioso: incluye un alteo (elevación) de la calzada de la Ruta 7, la creación de tres nuevos cruces vehiculares superiores y el ensanche de los puentes Ponce y Pescara.

El presupuesto oficial para este tramo asciende a $70.510 millones de pesos (aproximadamente 50,3 millones de dólares), con un plazo de ejecución estimado en 30 meses debido a su alta complejidad técnica y al flujo vehicular de la zona, que alcanza los 120.000 vehículos diarios. En total, son 14 las empresas (agrupadas en siete grandes grupos o UTE) las que pugnan por el contrato.

El interés de empresas sanjuaninas

Mendoza se ha convertido en un polo de atracción para las constructoras de San Juan en este 2026 magro de licitaciones. Ya en la primera semana de enero, durante la licitación del primer tramo del Acceso Este —valuado en 90 millones de dólares—, las firmas sanjuaninas Mapal, por un lado, e Ivica y Dumandzic SA por otro, se presentaron integrando diferentes Uniones Transitorias de Empresas (UTE).

En esta segunda etapa, se presentaron varias grandes constructoras, pero llamó la atención en esta provincia la UTE conformada por Dafre SA y Panedile Argentina. Esta última, liderada por Dragonetti, posee un extenso historial en San Juan, donde ha ejecutado obras emblemáticas como el Teatro del Bicentenario y, la autopista sur de la Ruta 40. Pero fundamentalmente, los diques Caracoles, Punta Negra y Tambolar.

El perfil de Hugo Dragonetti

La participación de Panedile no pasa desapercibida. Hugo Dragonetti es un actor central en la obra pública regional, aunque su trayectoria reciente ha estado marcada por frentes judiciales. El empresario figura entre los involucrados en la "causa cuadernos" y recientemente ofreció $1.421 millones de pesos (cerca de un millón de dólares) para extinguir la acción penal y evitar el juicio oral.

Pese a este contexto, su empresa continúa compitiendo por proyectos clave. Además de su interés en el Acceso Este, Panedile figura entre las firmas interesadas en el nuevo esquema de concesiones de rutas nacionales con peajes lanzado por el Gobierno nacional.

Justamente, estas licitaciones que viene realizando Mendoza, son rutas con peajes. De acuerdo a diarios mendocinos como MDZ, la modernización del Acceso Este busca saldar una deuda de más de cuatro décadas sin mejoras sustanciales en esta arteria vital para la conectividad regional.

Con la incorporación de la tercera vía en la zona de acceso al shopping tradicional mendocino, y la renovación integral de señalética y sistemas de contención, Mendoza busca aliviar el congestionamiento en un nudo vial que conecta directamente con el Acceso Sur y el centro de la provincia.