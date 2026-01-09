Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

El Acceso Este será reconstruido por primera vez desde fines de los años 70 y es una arteria clave del Gran Mendoza. Dos empresas sanjuaninas, interesadas en la obra.

La apertura de sobres con las ofertas económicas para la reconstrucción del Acceso Este de Mendoza dejó un panorama con chances dispares para las dos empresas sanjuaninas que pelean por la millonaria licitación. Una firma quedó bien posicionada para avanzar en la adjudicación, mientras que la otra ofertó por encima del presupuesto oficial.

Esta licitación, la primera del 2026 en Cuyo, ha despertado un gran interés entre las constructoras, con 11 empresas en UTE (19 en total) que buscan ganar la obra dividida en dos tramos, con un presupuesto de más de 57.800 millones de pesos. Y entre ellas hay dos sanjuaninas que participaron en las ofertas , tal como indicó Tiempo de San Juan.

El diario MDZ publicó el detalle de las ofertas y de allí surge que una de las sanjuaninas, IVICA Dumandzic, quedó ubicada entre las más competitivas, mientras que la segunda interesada, Mapal; se posicionó entre las más altas, lo que reduce sus posibilidades de quedarse con la obra.

La sanjuanina mejor posicionada

La propuesta que aparece mejor ubicada es la UTE entre Da Fré Obras Civiles SA con la firma sanjuanina Ivica y Dumandzic SA. En la Sección 1, que va desde Cervantes hasta Arturo González (8,76 kilómetros) presentaron una oferta 8,8% por debajo del presupuesto oficial de $27.030 millones.

Ese posicionamiento la dejó dentro del grupo de propuestas consideradas competitivas en un tramo donde 10 de las 11 ofertas estuvieron por debajo del presupuesto oficial, lo que convirtió a esta sección en la más disputada de toda la licitación.

La competidora más cara

En contraste, la UTE Procon SRL con la constructora sanjuanina Mapal SACIA, quedó entre las propuestas más altas en ambos tramos licitados.

En la Sección 1, su oferta fue 4,3% superior al presupuesto oficial, siendo la única que superó el cálculo del Gobierno mendocino en ese tramo.

La situación se repitió en la Sección 2, que va desde Arturo González hasta la Variante Palmira (10,4 kilómetros), donde el presupuesto oficial asciende a $30.827 millones. Allí, la UTE Procon–Mapal presentó una propuesta 11,3% por encima del monto previsto, la más alta de todas las ofertas recibidas.

La mejor de todas las ofertas

Según consignó MDZ, la licitación estuvo marcada por una fuerte competencia de precios pero hay una empresa mendcina que tiene altas chances de quedarse con la jugosa licitación. Por ejemplo, en la Sección 1, la oferta más baja fue presentada por Cartellone, con una reducción del 26,7% respecto del presupuesto oficial, seguida por Laugero – Kraft que presentó una oferta 18,8% más baja; y Ceosa con una oferta 15,4% inferior.

En la Sección 2, Cartellone volvió a destacarse con una baja cercana al 27%, muy por delante del resto de los competidores, lo que la posiciona como la principal candidata desde el punto de vista económico.

Qué definirá la adjudicación

Desde el Gobierno de Mendoza informaron que la evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión de Evaluación integrada por profesionales de las áreas de ingeniería vial, económico-financiera y legal.

El análisis no se limitará al precio: se tendrán en cuenta el sistema de doble promedio, los antecedentes de los oferentes, la propuesta técnica, el plan de desvíos, la capacidad operativa, la disponibilidad de maquinaria y las ofertas variantes eventualmente presentadas.

Una vez finalizado el proceso, se emitirá el Acta de Preadjudicación, donde se recomendará la oferta considerada más conveniente para la Administración provincial.

El proyecto contempla la primera reconstrucción integral del Acceso Este desde su construcción original, entre 1977 y 1979. Actualmente, la traza cuenta con dos carriles por sentido y banquinas de material granular. Las obras tendrán un plazo de ejecución de 12 meses y la novedad es que serán con sistema de pago de peajes.