miércoles 7 de enero 2026

Dos empresas sanjuaninas compiten por una millonaria obra vial estratégica en Mendoza, que tendrá peajes

La construcción del Acceso Este de Mendoza por 90 millones de dolares vino con sorpresas: entre las 11 empresas que pelean por la obra empresas locales.

Por Elizabeth Pérez
El Acceso Este en Mendoza será modernizado tras más de 40 años sin mejoras y dos empresas constructoras de San Juan pelean por la obra. (Foto Diario Mendoza)

El Acceso Este en Mendoza será modernizado tras más de 40 años sin mejoras y dos empresas constructoras de San Juan pelean por la obra. (Foto Diario Mendoza)

San Juan no fue ajena a la primera licitación cuyana del 2026. Se abrieron los sobres de la millonaria obra de autopista con peajes en el Acceso Este de Mendoza y dos empresas sanjuaninas pelean en una de las licitaciones viales más relevantes que impulsa el Gobierno de Mendoza.

Vista del Acceso Este, en Mendoza. Tendrá una tercera trocha y cobrarán peaje. 
Se trata de las empresas Mapal e Ivica y Dumandzic SA, ambas integrantes de diferentes Uniones Transitorias de Empresas (UTE) que compiten por la reconstrucción del primer tramo del Acceso Este, una arteria estratégica del Gran Mendoza que, una vez finalizada, contará con sistema de peajes.

Ayer martes 6 de enero el Gobierno mendocino abrió los sobres de la licitación y se conoció que se presentaron 11 ofertas para ejecutar la obra, que forma parte de un ambicioso plan de modernización vial tras más de cuatro décadas sin mejoras en esta traza clave para la conectividad regional.

Las empresas sanjuaninas que siguen en carrera

Una de las propuestas incluye a Mapal, empresa sanjuanina con sede central en Chimbas, que se presenta en UTE junto a Procon SRL, firma mendocina con base en San Martín. Mapal tiene más de cinco décadas de vida en San Juan con numerosas obras viales, civiles, hidráulicas, servicios mineros y desarrollos inmobiliarios.

Entre sus trabajos más relevantes en la provincia se destacan la reapertura y mantenimiento del camino de acceso al proyecto Pachón, la construcción del Valle de Lixiviación Norte, obras de infraestructura en Veladero y la ejecución de galpones en el parque industrial de Albardón, además de tareas de transporte y acopio de materiales.

La otra presencia sanjuanina corresponde a Ivica y Dumandzic SA, firma dedicada a la construcción de infraestructura de gran escala, que participa en la licitación asociada en UTE con la empresa mendocina Da Fré Obras Civiles SA. La compañía tiene una activa participación en proyectos viales estratégicos dentro de San Juan.

Actualmente, Ivica y Dumandzic SA (en UTE con Semisa) tiene a cargo en San Juan la Ruta 40 Sur, un proyecto vial clave de 27 kilómetros entre Cochagual y Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, que busca convertir ese tramo en autopista y fortalecer la conexión con la provincia de Mendoza. Esta demorado y con constantes parálisis y reinicios, debido a que ha tenido que hacerse cargo la provincia de su financiamiento ante el corte de envío de fondos de la Nación. IVICA y Dumandzic también construyó puentes en Calingasta y la doble vía de la Ruta 40 hacia Albardón y la Ruta 40 Sur.

Las once empresas que compiten por la obra son las siguientes: Construcciones electromecánicas del oeste SA, UT Corporación del Sur SA con José Chediack SAICA, UT Procon SRL con Mapal SACIA; Cartellone Construcciones Civiles SA; UT Constructora San José SRL con Stornini SA; UT Da Fré Obras Civiles SA con Construcciones IVICA y Dumandzic SA; UT Se Mi SA - HCO SA - Obras Andinas SA; Luis M Pagliara SA; UT Green SA con Tecno redes y obras SRL; UT Laugero Construcciones SA con Kraft Constructora SRL; AYFRA SRL.

La obra mendocina

La licitación corresponde a la primera etapa de la remodelación integral del Acceso Este, que abarcará el tramo comprendido entre calle Lamadrid, a la altura de la Variante Palmira, y calle Arturo González, atravesando todo el departamento de Maipú y llegando al límite con Guaymallén.

En total, se intervendrán 18,8 kilómetros de calzada, con un plazo de ejecución estimado de un año. Según las previsiones oficiales, el inicio de la obra podría concretarse en abril próximo, una vez finalizado el análisis técnico y económico de las propuestas presentadas.

Inversión millonaria y peajes

La modernización del Acceso Este demandará una inversión superior a los 90 millones de dólares y se financiará con recursos del Fondo del Resarcimiento de la Promoción Industrial, integrado por los 1.023 millones de dólares que originalmente estaban destinados al proyecto Portezuelo del Viento y que luego fueron reasignados a distintas obras de infraestructura en Mendoza.

El Gobierno provincial estableció que uno de los requisitos para ejecutar proyectos con estos fondos es que las obras contemplen un mecanismo de repago o recupero, mediante el cual los usuarios pagaran peajes y esos recursos se reinviertan en mantenimiento u otras mejoras.

Los peajes se instalarán bajo el sistema “free flow”, que permite el cobro sin cabinas ni barreras físicas. No obstante, la habilitación de los peajes dependerá de un decreto del Gobierno nacional, ya que las rutas involucradas son de jurisdicción nacional y la provincia asumió las obras tras un acuerdo con Vialidad Nacional.

La nueva estación transformadora está ubicada en el departamento Sarmiento y forma parte del plan provincial de fortalecimiento eléctrico.
Infraestructura energética

En el sur de San Juan entró en servicio una estación clave que reforzará el sistema eléctrico

Por Redacción Tiempo de San Juan

