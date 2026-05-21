El FMI aprobó la revisión del acuerdo y destrabó el desembolso por US$ 1.000 milllones

El Fondo Monetario Internacional confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por US$20.000 millones, por lo que destrabó el desembolso correspondiente por US$1.000 milllones.
jueves 21 de mayo 2026
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Se trata de la segunda revisión del acuerdo firmado en abril del 2025.
El Fondo Monetario Internacional confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con la Argentina por US$20.000 millones, por lo que destrabó el desembolso correspondiente por US$1.000 milllones.
El organismo multilateral destacó el “impulso reformista” que impulsó el Gobierno, sumado a las mejoras en los aspectos monetario y cambiario.