viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Triste noticia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

La autopsia reveló que el señor -de 78 años- sufrió un infarto antes de caer de su bici. La ambulancia lo llevó al hospital, pero lamentablemente ya estaba sin signos vitales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Durante la jornada de este jueves ocurrió un lamentable suceso en Capital. Lo primero que se reportó, es que un anciano, de 78 años, cayó de su bicicleta y falleció producto del golpe. Pero la autopsia reveló un dato no menor, confirmó cuál fue la verdadera causa de su muerte.

Lee además
A la izquierda de la imagen, Horacio Lucero la víctima fatal. A la derecha, el auto Honda que lo atropelló por calle Brasil En Plaza La Joroba.
Judiciales

Plaza La Joroba: el conductor que atropelló y mató a un anciano, por ahora, no será imputado
identificaron al anciano que fue atropellado en capital
Estado de salud

Identificaron al anciano que fue atropellado en Capital

Fuentes judiciales manifestaron que el señor, identificado como Oscar Armando Jesús Ugalde (78) tuvo un shock cardiogénico (ataque al corazón) cuando iba a bordo de la bici, esto provocó su caída y que quedara desplomado en el asfalto.

Este siniestro pasó por el Lateral de Circunvalación, cerca de la intersección con Salta, en Capital; el mismo ocurrió cerca de las 6:00 de la mañana. Ugalde fue trasladado por personal del 107 Emergencias al hospital, pero en este lugar confirmaron que el señor ya estaba sin signos vitales.

Tras confirmarse su deceso, el señor fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y el resultado que llegó a manos del fiscal de UFI Delitos Especiales, es que Ugalde perdió la vida por el infarto y no por el siniestro.

En el lugar trabajó personal de comisaría jurisdiccional, UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal en turno Nicolás Schiattino y su equipo, junto a División Criminalística de la Policía.

Temas
Seguí leyendo

Rawson: detuvieron a un joven de 18 años por intento de robo en un remis

¿Un acto de venganza?: una mujer de Chimbas, presa tras intentar desvalijarle la casa a una vecina

Empleada doméstica aprovechó un descuido de su patrona, le robó más de $100.000, la descubrieron y terminó detenida en Chimbas

Atacó a un vecino con un hierro y luego lo apuñaló: lo detuvieron y el agredido terminó en el Hospital Rawson

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Enviaron de regreso al penal de Chimbas al preso prófugo que andaba en una moto robada

Prorrogaron la preventiva para el acusado de intentar asfixiar y golpear brutalmente a su ex pareja

Un anti cuarentena y un pistolero: los antecedentes de los sospechosos por el crimen en Pocito

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
empleada domestica aprovecho un descuido de su patrona, le robo mas de $100.000, la descubrieron y termino detenida en chimbas
Comisaría 23ª

Empleada doméstica aprovechó un descuido de su patrona, le robó más de $100.000, la descubrieron y terminó detenida en Chimbas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Viajar a La Serena sigue siendo una opción elegida por los sanjuaninos, aunque el encarecimiento en pesos redujo el atractivo del clásico tour de compras, por ejemplo, las zapatillas. 
Turismo y consumo cruzando la cordillera

Compras en La Serena: por qué este verano el "tour de compras" a Chile cuesta 52% más para los sanjuaninos

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino
¡Se movió todo!

Fortísimo temblor sacudió el suelo sanjuanino

Así es por dentro la antigua y conflictiva casona de Avenida Libertador.
Fotos y video

Limpian la casona polémica de la Avenida Rawson antes de venderla: los horripilantes detalles de su interior

La obra de refuncionalización de un tramo de calle Juan B. Alberdi, entre Las Heras y España, frente al Parque Belgrano se encuentra en su etapa final.
Para aprovechar

El nuevo paseo gastronómico de la Capital, casi listo

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Triste noticia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Arranca el Giro del Sol.
Ciclismo

El Giro del Sol pone primera: estos son los 13 equipos que serán parte del pelotón

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

Un artículo de la Reforma Laboral le podría hacer perder a San Juan $36.721.000.000
Cambios

Un artículo de la Reforma Laboral le podría hacer perder a San Juan $36.721.000.000