Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Durante la jornada de este jueves ocurrió un lamentable suceso en Capital. Lo primero que se reportó, es que un anciano, de 78 años, cayó de su bicicleta y falleció producto del golpe. Pero la autopsia reveló un dato no menor, confirmó cuál fue la verdadera causa de su muerte.

Fuentes judiciales manifestaron que el señor, identificado como Oscar Armando Jesús Ugalde (78) tuvo un shock cardiogénico (ataque al corazón) cuando iba a bordo de la bici, esto provocó su caída y que quedara desplomado en el asfalto.

Este siniestro pasó por el Lateral de Circunvalación, cerca de la intersección con Salta, en Capital; el mismo ocurrió cerca de las 6:00 de la mañana. Ugalde fue trasladado por personal del 107 Emergencias al hospital, pero en este lugar confirmaron que el señor ya estaba sin signos vitales.

Tras confirmarse su deceso, el señor fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y el resultado que llegó a manos del fiscal de UFI Delitos Especiales, es que Ugalde perdió la vida por el infarto y no por el siniestro.

En el lugar trabajó personal de comisaría jurisdiccional, UFI Delitos Especiales a cargo del fiscal en turno Nicolás Schiattino y su equipo, junto a División Criminalística de la Policía.