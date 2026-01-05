lunes 5 de enero 2026

Judiciales

Plaza La Joroba: el conductor que atropelló y mató a un anciano, por ahora, no será imputado

La tragedia ocurrió el pasado 2 de enero, en horas de la mañana. La víctima se llamaba Horacio Lucero y tenía 80 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
A la izquierda de la imagen, Horacio Lucero la víctima fatal. A la derecha, el auto Honda que lo atropelló por calle Brasil En Plaza La Joroba.

Ante este tipo de hechos, lo que comúnmente ocurre es que se haga la audiencia de formalización con el responsable, pero en esta ocasión no ocurrió. Fuentes judiciales expresaron que se harán diferentes pericias para determinar quién fue el culpable.

Fuentes del caso manifestaron que el conductor habló de manera extraoficial y dijo que había pasado en verde, es decir, que cuando tenía el paso, pero no expresó nada sobre cómo apareció Lucero en su camino.

WhatsApp Image 2026-01-05 at 17.56.23
Él era Horacio Lucero, el hombre que fue atropellado en Plaza La Joroba.

Un dato no menor es que no hay testigos presentes del siniestro, por ahora, como así tampoco no hay cámaras que muestren el momento exacto del hecho, lo que podría ayudar a las pesquisas.

Ante estas dudas, los representantes del Ministerio Público Fiscal expresaron que, por ahora, no se hará la audiencia de formalización para imputar a Alcayaga por el hecho. El caso recayó en una investigación previa a la formalización, donde la fiscalía tiene un plazo de 90 días -puede extenderse por más- para investigar.

Dato: el resultado de la autopsia de Lucero fue que falleció producto de politraumatismos y la mecánica fue un siniestro vial.

Horacio Lucero era una persona muy querida y conocida en la Iglesia Católica. Fue muy importante para la Acción Católica Argentina, expresaron allegados.

Temas
