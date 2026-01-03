sábado 3 de enero 2026

Tragedia

Murió el hombre de 80 años que había sido atropellado en Capital

El peatón vivía a metros del lugar del hecho y no logró sobrevivir a las heridas. El accidente ocurrió en la intersección de Brasil y Mendoza y es investigado por Delitos Especiales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un grave siniestro vial ocurrido este jueves por la mañana en la Capital sanjuanina dejó a un hombre de 80 años internado en estado crítico quien, lamentablemente perdio´la vida en horas de madrugada segun informaron fuentes policiales a Tiempo de San Juan. El hecho se registró alrededor de las 8.10 en la intersección de calles Brasil y Mendoza, donde un peatón fue embestido por una camioneta mientras cruzaba la calzada.

Según el informe de la UFI Delitos Especiales, el accidente involucró a una camioneta Honda HR-V, dominio AC 479 JP, conducida por Jorge Alberto Alcayaga, de 62 años, quien circulaba solo en el vehículo. La víctima fatal fue identificada como Horacio Víctor Lucero, de 80 años, domiciliado a escasos metros del lugar del hecho.

De acuerdo a la reconstrucción inicial, Lucero caminaba por la vereda este de calle Mendoza, en sentido sur-norte, y al comenzar a cruzar calle Brasil fue impactado por la parte frontal del rodado, que circulaba de oeste a este y ya había atravesado completamente calle Mendoza. Producto del violento impacto, el peatón quedó sobre el capot de la camioneta y luego fue proyectado varios metros hacia el este, cayendo inconsciente sobre el asfalto.

En el lugar intervino personal del servicio de emergencias médicas 107, que trasladó de urgencia al octogenario al Hospital Dr. Guillermo Rawson. Según el radiograma policial emitido desde el nosocomio, Lucero presentaba un traumatismo encéfalo craneano grave, hemoneumotórax, fracturas en el arco superciliar izquierdo, tabique nasal y arco cigomático, además de múltiples escoriaciones y politraumatismos.

Las autoridades informaron que el hombre vivía solo en un departamento ubicado sobre calle Mendoza, pasando Brasil, y que solía desplazarse habitualmente sin compañía. La intersección donde ocurrió el accidente cuenta con semáforos en funcionamiento, aunque el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona arrojó resultados negativos hasta el momento. Tampoco se hallaron testigos presenciales del atropellamiento.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Tercera, personal de Delitos Especiales y de Policía Científica. La investigación continúa en manos de la UFI Delitos Especiales para establecer con precisión cómo se produjo el siniestro vial.

La causa quedó a cargo del fiscal de caso Nicolás Schiattino, junto al ayudante fiscal Emiliano Pugliese.

