viernes 9 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Robo

Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón

El hecho ocurrió en el barrio Kirchner mientras la familia no se encontraba en la vivienda. Los ladrones escaparon con electrodomésticos y un celular, y la Policía trabaja para identificarlos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
patrullero

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió al barrio Kirchner, en Albardón, luego de que una vivienda fuera blanco de un importante robo durante la ausencia de sus dueños. Al regresar, la familia se encontró con la desagradable sorpresa de haber sido despojada de varios bienes de valor.

Lee además
violento intento de fuga en caucete: robo una casa, golpeo a un policia y fue arrestado
Policiales

Violento intento de fuga en Caucete: robó una casa, golpeó a un policía y fue arrestado
descubierto por las camaras: quiso robar en un conocido super centrico y lo atraparon
Castigado

Descubierto por las cámaras: quiso robar en un conocido súper céntrico y lo atraparon

De acuerdo a la denuncia realizada, los delincuentes lograron ingresar al domicilio y se apoderaron de un televisor LCD Sansei de 50 pulgadas, un teléfono celular marca Samsung y otros objetos cuyo detalle aún no fue especificado por las autoridades.

Tras constatar el hecho, los damnificados alertaron de inmediato a la Policía, que acudió al lugar para llevar adelante las primeras diligencias y relevar posibles evidencias que permitan avanzar en la investigación.

En paralelo, los efectivos policiales iniciaron tareas investigativas para reconstruir lo ocurrido e identificar a los autores del robo. No se descarta que los responsables hayan contado con información previa sobre los movimientos de la familia y el momento en que la vivienda quedaría desocupada.

Seguí leyendo

Poco iluminado: captan a un ladrón mientras roba una farola de una plaza en La Bebida

Intentó robar un cajón de uvas y lo atraparon en un descampado: ahora debe pagar $20.000 y trabajar gratis

Violento robo en banda en Santa Lucía: tres investigados y solo uno quedó detenido

Condenaron a un hombre de Pocito por golpear y amenazar de muerte a su ex pareja

El conmovedor pedido por la salud de una policía sanjuanina que enfrentó un incendio para ayudar

Salió a defender a su expareja e hijo y terminó herido: los pormenores de la gresca en Santa Lucia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Rawson: detuvieron a un joven de 18 años por intento de robo en un remis

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa
Triste noticia

Un anciano cayó de su bicicleta y murió en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: Se pasaron unos pueblos
Video

Un grupo de sanjuaninos hizo pasar un incómodo momento al equipo de Luzu: "Se pasaron unos pueblos"

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan
Pronóstico

¿Seguirá el fresquito? Así estará el tiempo este viernes en San Juan

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena
Galería de fotos

Buscate: los sanjuaninos explotaron la playa en La Serena

Imagen ilustrativa
Presuntos maltratadores

Una pareja fue detenida por castigar a cintarazos, mechonazos y dejar sin comida a un niño de Pocito

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar
Mercado inmobiliario

Tras ponerse en venta, qué proyectos piensan para la casona de Avenida Rawson y cuál es el monto mínimo a pagar

Te Puede Interesar

Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón
Robo

Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los juegos del Parque Belgrano ya fueron instalados en su totalidad. 
En imágenes

Mirá cómo están quedando los nuevos juegos del Parque Belgrano y qué falta para su inauguración

El Acceso Este será reconstruido por primera vez desde fines de los años 70 y es una arteria clave del Gran Mendoza. Dos empresas sanjuaninas, interesadas en la obra. 
Licitación con fuerte puja

Una empresa sanjuanina quedó entre las ofertas más bajas y otra entre las más altas, en la obra vial millonaria de Mendoza

Dos encuentras sobre la minería en San Juan encontró opiniones distintas de los sanjuaninos.
Opinión pública

Se conocieron dos encuestas sobre la minería en San Juan, con resultados diferentes

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que no hay nada cerrado
A un mes de la competencia

Sigue la polémica por el Safari tras las Sierras: APIVA afirma que ellos lo organizarán, pero Deportes dice que "no hay nada cerrado"