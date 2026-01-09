Delincuentes aprovecharon la ausencia y desvalijaron una casa de Albardón

Un nuevo episodio de inseguridad sacudió al barrio Kirchner, en Albardón, luego de que una vivienda fuera blanco de un importante robo durante la ausencia de sus dueños. Al regresar, la familia se encontró con la desagradable sorpresa de haber sido despojada de varios bienes de valor.

De acuerdo a la denuncia realizada, los delincuentes lograron ingresar al domicilio y se apoderaron de un televisor LCD Sansei de 50 pulgadas, un teléfono celular marca Samsung y otros objetos cuyo detalle aún no fue especificado por las autoridades.

Tras constatar el hecho, los damnificados alertaron de inmediato a la Policía, que acudió al lugar para llevar adelante las primeras diligencias y relevar posibles evidencias que permitan avanzar en la investigación.

En paralelo, los efectivos policiales iniciaron tareas investigativas para reconstruir lo ocurrido e identificar a los autores del robo. No se descarta que los responsables hayan contado con información previa sobre los movimientos de la familia y el momento en que la vivienda quedaría desocupada.