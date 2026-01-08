viernes 9 de enero 2026

Comisaría 23ª

Empleada doméstica aprovechó un descuido de su patrona, le robó más de $100.000, la descubrieron y terminó detenida en Chimbas

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Las Lajas 2. La mujer fue identificada a través de cámaras de seguridad y quedó vinculada a una causa por hurto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una empleada doméstica de 51 años fue detenida en Chimbas, acusada de haberle robado más de 100 mil pesos a su patrona en el interior de una vivienda del barrio Las Lajas 2, según se conoció este jueves.

Según informaron fuentes policiales, el episodio fue denunciado por una mujer de 35 años, de apellido García, quien advirtió la sustracción del dinero y decidió revisar las cámaras de seguridad instaladas en su domicilio. En las imágenes se observó el momento en que la empleada, identificada como Fernández, aprovechó un descuido para tomar una cartera que se encontraba en la cocina y extraer el dinero.

De acuerdo a la denuncia, la mujer trabajaba desde hacía varios meses en la casa y había logrado ganarse la confianza de la familia. Sin embargo, tras constatar el faltante y analizar los registros fílmicos, la damnificada radicó la denuncia en la Comisaría 23ª.

Con esos elementos, personal policial logró identificar a la sospechosa y procedió a su detención en su domicilio del barrio 7 de Septiembre. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron el dinero sustraído, que fue posteriormente restituido a la víctima.

El caso quedó encuadrado bajo el procedimiento de flagrancia y la detenida fue puesta a disposición del Juzgado de Flagrancia, a cargo del doctor Adrián Riveros, quien continuará con la investigación del hecho.

