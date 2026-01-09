La primera Copa de Patinaje Artístico Adaptado del calendario oficial llevará el nombre de su precursor: Ramón Córdoba

Todavía no finalizaba la década del 60 cuando Ramón Córdoba, a pesar de su corta edad, supo que quería dedicarse a desarrollar el patinaje artístico, y lo logró. No sólo fue fundador del Club Fantasías, pionero de esta disciplina, sino que además integró –hace 30 años-, a chicos con diferentes discapacidades a su equipo deportivo cuando aún nadie hablaba de “inclusión”. Para él fue natural hacerlo aun cuando los niños debían desafiar sus habilidades sobre ruedas. Nada fue un impedimento. Esta tarea acaba de ser reconocida por la Federación Sanjuanina de Patín (FSP), que anunció que este año se estrenará la Copa “Ramón Córdoba” de deporte adaptado. Un reconocimiento para quien dedicó su vida a la actividad.

La curiosidad del profe reconocido en el país es que él no patina, eso sí enseña como nadie, lo indican los resultados de los diferentes torneos, tanto que en el 2025, la patinadora Sara Toia, obtuvo el subcampeonato del Mundo, por citar un ejemplo entre otros títulos panamericanos, sudamericanos y nacionales.

patinadores1

Hacen unos 30 años que Ramón comenzó a cambiar los paradigmas y a desafiar los miedos iniciales de las familias, que temían que sus hijos con alguna discapacidad sufrieran lesiones o no pudieran hacerlo. La paciencia y el estímulo pudieron más y cada chico que se acercaba aprendió con enseñanza personalizada. Desde ese entonces han participado en todos los shows que realiza Fantasías al finalizar cada ciclo y muchos de ellos en competencias provinciales y nacionales.

Su primera alumna con Síndrome de Down fue Tamara Roy, quien se sumó luego que Ramón hablara con sus padres que veía a menudo porque su hermana era patinadora del Fantasías que en aquel momento funcionaba en el Club Comunicaciones. Tardaron tres meses en tomar la decisión y finalmente la dejaron patinar. Aprendió, evolucionó y llegó a consagrarse Campeona Argentina en Olimpíadas Especiales, demostrando así que una discapacidad no es un impedimento para la excelencia técnica.

“Yo hago una distinción entre integrar e incluir. Acá primero integramos al alumno enseñándole las bases de forma individual y, una vez que el patinaje es estable, lo incluimos totalmente en los entrenamientos junto a patinadores sin discapacidad”, dice Ramón.

Su labor no se limitó a una sola condición; también ha enseñado a patinar a personas ciegas y niños con autismo severo, adaptando sus técnicas de enseñanza a través de juegos de básquet o fútbol, para crear un vínculo con cada alumno según sus necesidades particulares.

patinadores3

Debido a su trayectoria y visión inclusiva, la Federación Sanjuanina de Patín resolvió rendirle homenaje creando la Copa Ramón Córdoba de deporte adaptado, que formará parte del calendario oficial de competencias a partir de marzo de este año. Esta iniciativa surgió por parte de Bruno Sarmiento, vicepresidente del Comité Técnico de Patinaje Artístico de la FSP con la intención de visibilizar el enorme trabajo que se realiza en el deporte adaptado. La propuesta fue acompañada y aprobada por unanimidad por todos los integrantes del Comité.

Una historia de Fantasías

“Tenía apenas 15 años y fuimos con Norma que era mi novia - y ahora mi esposa-, a ver una compañía de patinaje artístico al estadio porque nos gustaba mucho. Estábamos sentados en la tribuna Este y charlamos con un señor que era un apasionado de este deporte y traía ballets de patinaje de River, de San Lorenzo de Almagro, de Velez Sarfield porque acá no había nada, y fue ahí cuando le dije a Norma que me dedicaría a eso”, recuerda.

En los comienzos de esta disciplina hubo un par de clubes que iniciaron esta actividad pero a los pocos meses, o dos años como mucho, dejaron de hacerlo, mientras Ramón seguía con la firme idea de crear un ballet de patinadores. Recién en 1982 tuvo la primera posibilidad de comenzar y así funda el Club Fantasías, actualmente con sede en calle Córdoba y Colón, Santa Lucía.

“En ese momento yo pertenecía a los exploradores de Don Bosco y surgió la idea de formar bastoneras sobre patines, algo inusual porque todas lo hacen sin patines. Tanto que hasta la actualidad son las únicas que lo hacen sobre ruedas. Fue algo muy loco porque las chicas tenían que ser hermanas o primas de los exploradores, pero lo logramos”, relata

patin4

El problema comenzó cuando quisieron adquirir patines y acá no había nada para esa disciplina, salvo los “extensibles”, que se usaban en la época pero no tenían nada que ver con los profesionales. Así surgió la idea de pintar los típicos mocasines negros de la época con pintura blanca y atornillarlos a las ruedas.

Tras las bastoneras, empezó a incursionar en el patinaje artístico y decidió formarse en Mendoza ya que acá no había ni bibliografía referida al tema. Su primer libro fue un regalo de un técnico santiagueño que conoció en Buenos Aires y detectó su pasión. Luego llegaron los cursos de perfeccionamiento, siempre orientado a dar clases. El paso siguiente fue traer gente a dar clínicas como Mariela Rubia y Luis Doña, patinadores de talla mundial.

De Don Bosco pasaron por varios lugares como el Club Comunicaciones, el Sindicato de Madereros, el Club Alamos, hasta adquirir sede propia en calle Córdoba y Colón en el año 2004. A esta sede se suman dos más –Media Agua y Los Berros-, en el departamento Sarmiento.

En la actualidad hay 12 chicos con discapacidad y la demanda es más alta, pero al ser personalizado es difícil porque ellos necesitan una enseñanza diferencial.

familia Ramón Córdoba acompañado de su esposa Norma, e hijas.

Actualmente, el Fantasías se conoce por ser cuna de campeones, debido a que cuenta con un plantel de profesores, preparador físico, ayudantes de pista para atender a alumnos desde los 3 años (sin pañales), sin límite de edad. Por supuesto, se suma la constancia, el entrenamiento y la técnica aplicada.

Apenas un repaso de todo el camino recorrido por Córdoba, siempre junto a Norma quien lo acompaña desde hace más de 50 años, y sus hijas que forman parte del equipo. Unidos en un club que nunca habló de inclusión sino de sumar personas que desafían habilidades para poder lograr objetivos.