viernes 9 de enero 2026

Preocupación

Tras la muerte de su director, afirmaron que hubo al menos dos intentos de robos al Museo Einstein

Desde AMUPRI advirtieron que el museo quedó sin custodia tras el fallecimiento de Domingo Castro y reclamaron por seguridad para resguardar el patrimonio. Hubo respuesta del Ministerio de Turismo local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Museo Einstein, ubicado en Zonda, atraviesa un momento de especial vulnerabilidad tras la muerte de su director, Domingo Roberto Castro. Desde la Asociación de Museos Privados de San Juan (AMUPRI) afirmaron que, en los días posteriores al fallecimiento, se registraron al menos dos intentos de robo en el lugar y reclamaron medidas urgentes de custodia para proteger su valioso patrimonio.

La presidenta de AMUPRI, Silvia Manzini, explicó que la entidad ya solicitó formalmente a las autoridades provinciales que se disponga una guardia policial en el museo, teniendo en cuenta que quedó sin la presencia permanente de su histórico responsable. En ese marco, señaló que la preocupación central es la seguridad de las colecciones arqueológicas y paleontológicas que alberga la institución. “Pedimos custodia por el patrimonio que contiene el museo”, expresó a Tiempo de San Juan.

Manzini también indicó que, pese al fallecimiento de Castro, el proyecto del Museo Einstein continuará. Según detalló, existe una asociación de amigos del museo que, junto a los familiares y herederos del director, seguirá adelante con la iniciativa cultural que él impulsó durante años.

image
Domingo Castro, el hombre que guardó una importante parte del patrimonio local.

Domingo Castro, el hombre que guardó una importante parte del patrimonio local.

En cuanto a la titularidad de las piezas, desde AMUPRI recordaron que la colección arqueológica y paleontológica pertenece al Estado, de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional 25.743 y la Ley Provincial 6.801. En ese sentido, remarcaron que los particulares solo poseen la tenencia de los bienes, con la obligación legal de custodiarlos y conservarlos adecuadamente.

La respuesta de Turismo

Consultado por este diario, el Ministerio de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan informó que “se están realizando gestiones”, aunque aclaró que, al tratarse de un museo privado, la potestad sobre las decisiones inmediatas corresponde a la familia de Castro.

El reclamo se da en un contexto de profundo pesar en la comunidad cultural sanjuanina. El último lunes 5 de enero se conoció la muerte de Domingo Roberto Castro, director del Museo Einstein, noticia que fue confirmada mediante un comunicado oficial de AMUPRI.

Desde la asociación destacaron que Castro fue un investigador autodidacta de amplia trayectoria, dedicado durante gran parte de su vida al estudio y la difusión del pasado paleontológico y arqueológico de San Juan. Además, recordaron que fue uno de los directores fundadores de AMUPRI y que, por sus conocimientos y servicios a la cultura, fue distinguido por la Asociación Civil de Directores de Museos de la República Argentina (ADIMRA) el 27 de septiembre de 2024.

