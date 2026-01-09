El Gobierno de San Juan asistió a otras 200 familias, tras las lluvias

Luego de las intensas lluvias que afectaron a distintos puntos de la provincia , el Gobierno de San Juan informó este viernes una nueva actualización del operativo de asistencia primaria, que alcanzó a otras 200 familias entre el jueves 8 y el viernes 9 de enero.

Según el detalle oficial brindado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, 65 familias fueron asistidas en la zona de Costa Canal, en 25 de Mayo, mientras que en 9 de Julio se brindó ayuda a 38 familias. En tanto, en Valle Fértil se asistió a 100 familias de distintas localidades, aunque desde el Ejecutivo aclararon que en ese departamento -al igual que en Albardón- los trabajos continúan y el relevamiento aún no está finalizado.

Más de 400 familias ya habían sido asistidas el jueves

Esta nueva actualización se suma a la información difundida el jueves, cuando el Gobierno provincial confirmó que más de 400 familias ya habían recibido asistencia primaria tras el temporal. En ese primer informe, Caucete aparecía como uno de los departamentos más afectados, con 150 familias asistidas en sectores como Lote de Álvarez, Villa Etelvina, El Chasca, Las Talas y Villa Dolores.

En 25 de Mayo, el operativo había alcanzado a unas 200 familias en localidades como Casuarinas, Villa Yanello, Punta del Agua, Costa Canal, Pozo Salado, Santa Rosa y zonas de calle 20 y Divisoria. Además, se brindó ayuda a 20 familias en la Villa de Ullum, a 15 en Pocito -en el Loteo Municipal y áreas cercanas- y a 30 familias en San Martín, en sectores como Tiro Federal, Los Compartos y calle Divisoria, en el límite con Caucete.

Desde el Gobierno de San Juan reiteraron que los equipos técnicos continuarán trabajando mientras persistan las consecuencias del temporal y que la información se seguirá actualizando una vez que finalice el relevamiento en las zonas que aún están siendo evaluadas, especialmente en Valle Fértil y Albardón.