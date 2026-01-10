Un coordinado operativo desarticuló una convocatoria de picadas ilegales en Pocito

El departamento de Pocito fue escenario de un fuerte operativo coordinado para desarticular picadas clandestinas. Durante la madrugada de este sábado 10 de enero, efectivos de seguridad interceptaron una concentración de conductores en la intersección de Ruta 40 y Calle 11.

image El procedimiento, que se extendió entre la medianoche y las 2:00 h, fue el resultado de denuncias vecinales. Fuentes oficiales confirmaron que se hallaron autos y motos con modificaciones especiales para competición. El saldo fue contundente: 13 actas de infracción y 13 vehículos radiados debido a la falta de documentación y deficiencias en las medidas de seguridad.

image Además del control a los conductores, la policía entrevistó a propietarios de carros gastronómicos presentes en el lugar. En total, se identificó formalmente a 18 personas, aunque se estima que la concurrencia era mayor. Este operativo, realizado en conjunto por la Dirección Tránsito D7, la Comisaría 7°, el GAM y unidades del D3, refuerza la vigilancia tras un evento similar ocurrido apenas una semana antes en el Estadio del Bicentenario.

Compartí esta nota en redes sociales:









Temas operativo

Pocito