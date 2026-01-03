Se filtran impactantes videos del operativo militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

A primera hora de este sábado, el presidente de EEUU escribió en sus redes sociales: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.
El mensaje de Donald Trump tras el operativo militar en Venezuela:
En una breve comunicación con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue “una operación brillante”. Y expresó: “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”.