sábado 3 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En X

Se filtran impactantes videos del operativo militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

El operativo fue en la madrugada de este sábado. Horas después el presidente de EEUU, Donald Trump, escribió un comunicado sobre la captura del presidente venezolano.

Por Redacción Tiempo de San Juan
VENEZUELA

A primera hora de este sábado, el presidente de EEUU escribió en sus redes sociales: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

Lee además
ee.uu ataco venezuela y capturo a maduro
En la madrugada del sábado

EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro
maria corina machado aseguro que la oposicion esta lista para asumir el poder en venezuela
Declaraciones

María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para asumir el poder en Venezuela

Tras esta impactante noticia que desbordó al mundo entero, se dieron a conocer videos terribles de lo que habría sido el operativo militar estadounidense en territorio venezolano.

Mirá algunos de los videos en redes:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2007419392410431621&partner=&hide_thread=false

El mensaje de Donald Trump tras el operativo militar en Venezuela:

image

En una breve comunicación con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue “una operación brillante”. Y expresó: “Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”.

Temas
Seguí leyendo

Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

EE.UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y lo llevó directo a Nueva York

Anuncio clave: Donald Trump aseguró que Maduro ya no está en Venezuela

Escalada inédita: Venezuela dice no saber dónde está Maduro y exige una prueba de vida

Pánico en México por un fuerte temblor: en video, así se movió el Ángel de la Independencia

Una ola gigante arrastró a varias personas en Copacabana: hubo más de 500 rescates

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Difundieron un video que muestra el comienzo del trágico incendio en el bar de Suiza

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ee.uu ataco venezuela y capturo a maduro
En la madrugada del sábado

EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cada día más pobre: Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal
Viral

"Cada día más pobre": Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Una familia sanjuanina salió a disfrutar del aire libre el primer día del año y le robaron $10.000.000 de su casa

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores
Investigación

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores

Te Puede Interesar

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro
Fotos y videos

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor video
Videonota

Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: estamos asistiendo a la historia
Punto de vista

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: "estamos asistiendo a la historia"

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón
Investigación

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón