El líder supremo de Irán concede el indulto a más de 2.000 convictos

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, accedió a indultar o conmutar las penas de más de 2.000 condenados con motivo de festividades religiosas, informó el viernes la agencia de noticias Mizan, del poder judicial iraní.

Pedido Con el respaldo de Trump, Zelensky quiere un cara a cara con Putin para terminar la guerra

La clemencia se concedió para conmemorar dos importantes festividades religiosas: Eid al-Adha y Eid al-Ghadir, a petición del jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, quien presentó una lista de los beneficiarios, según el informe.

No se aplica a personas condenadas por delitos contra la seguridad, espionaje, acciones contra la seguridad interna y externa del país, ni a quienes hayan amenazado la seguridad pública, declaró el subjefe del poder judicial iraní, Ali Mozaffari, según Mizan.

El líder supremo de Irán concede clemencia regularmente a presos en ocasiones especiales, de acuerdo con el derecho que le otorga la Constitución del país, según Xinhua, en un cable que toma la Agencia Noticias Argentinas.

FUENTE: Agencia NA