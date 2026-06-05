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En libertad

El líder supremo de Irán concede el indulto a más de 2.000 convictos

Esta clemencia se realiza regularmente de acuerdo con el derecho que otorga la Constitución del país.

Por Agencia NA
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El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, accedió a indultar o conmutar las penas de más de 2.000 condenados con motivo de festividades religiosas, informó el viernes la agencia de noticias Mizan, del poder judicial iraní.

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La clemencia se concedió para conmemorar dos importantes festividades religiosas: Eid al-Adha y Eid al-Ghadir, a petición del jefe del poder judicial iraní, Gholamhossein Mohseni-Ejei, quien presentó una lista de los beneficiarios, según el informe.

No se aplica a personas condenadas por delitos contra la seguridad, espionaje, acciones contra la seguridad interna y externa del país, ni a quienes hayan amenazado la seguridad pública, declaró el subjefe del poder judicial iraní, Ali Mozaffari, según Mizan.

El líder supremo de Irán concede clemencia regularmente a presos en ocasiones especiales, de acuerdo con el derecho que le otorga la Constitución del país, según Xinhua, en un cable que toma la Agencia Noticias Argentinas.

FUENTE: Agencia NA

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