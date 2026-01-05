Live Blog Post

Nicolás Maduro es trasladado a un tribunal federal en Nueva York

Minutos después de las 9 comenzó el megaoperativo desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn donde fue alojado el sábado tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Las imágenes capturaron el momento en el que los agentes de la DEA sacaron al líder chavista del edificio junto a su esposa Cilia Flores y los subieron a una camioneta.

El recorrido fue de apenas unos metros hasta un helicóptero que lo esperaba para realizar la segunda parte del traslado.

Minutos más tarde, descendió de la aeronave y fue subido a un camión blindado para, finalmente, ser llevado hasta el tribunal federal de Manhattan.