Nicolás Maduro es trasladado a un tribunal federal en Nueva York

image
image
Galería original horizontal (8)

Esposado y custodiado, el líder chavista es llevado en helicóptero desde el Centro Metropolitano de Detención hasta el Tribunal.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.

agregó: “Esta operación se realizó en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses. Se proporcionarán detalles próximamente. Hoy a las 11:00 AM (16:00 GMT) habrá una conferencia de prensa en Mar-a-Lago”.

En una breve comunicación con el diario The New York Times, desde Mar-a-Lago (Florida), donde el presidente ha pasado las vacaciones navideñas, Trump dijo que fue “una operación brillante”.

“Ha habido mucha planificación y mucha gente y militares muy buenos”, señaló.

Live Blog Post

Alerta en EE.UU.: detuvieron a un sospechoso en medio de un ataque a la casa del vicepresidente de Trump

Alerta en Estados Unidos: detuvieron a un sospechoso en medio de un ataque a la casa del vicepresidente de Donald Trump. La policía investiga un incidente en la propiedad de James David Vance en Cincinnati, en la que varias ventanas habrían sido destrozadas. En principio Vance y su familia no habrían estado en la casa en el momento del ataque.

Live Blog Post

Nicolás Maduro es trasladado a un tribunal federal en Nueva York

Minutos después de las 9 comenzó el megaoperativo desde el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn donde fue alojado el sábado tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Las imágenes capturaron el momento en el que los agentes de la DEA sacaron al líder chavista del edificio junto a su esposa Cilia Flores y los subieron a una camioneta.

El recorrido fue de apenas unos metros hasta un helicóptero que lo esperaba para realizar la segunda parte del traslado.

Minutos más tarde, descendió de la aeronave y fue subido a un camión blindado para, finalmente, ser llevado hasta el tribunal federal de Manhattan.

image
Live Blog Post

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro en el país para evitar su transferencia al extranjero

El Consejo Federal tomó la medida de manera preventiva tras la captura del ex dictador venezolano. Si se comprueba que los posibles fondos fueron obtenidos ilícitamente, buscarán que beneficien al pueblo venezolano

Live Blog Post

Las Fuerzas Armadas de Venezuela le exigieron a EE.UU. que libere a Maduro: "Su secuestro representa una amenaza contra el orden global"

imagen

Las Fuerzas Armadas de Venezuela le exigieron a Estados Unidos que libere al líder chavista Nicolás Maduro: "Su secuestro representa una amenaza contra el orden global". El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, exigió "la rápida liberación" de Maduro, al que se refirió como un "auténtico y genuino líder" de los venezolanos, y de su esposa, Cilia Flores. Padrino López dijo: "Le pedimos al mundo que vea con atención todo esto que está sucediendo en contra de nuestra soberanía y nuestra constitución".

Live Blog Post

Cristina Kirchner cuestionó el operativo de EE.UU. para capturar a Maduro: "Trump volvió a cruzar un límite"

Cristina Kirchner cuestionó el operativo de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela: “Trump volvió a cruzar un límite”, expresó.

Luego de ser dada de alta tras permanecer internada durante dos semanas en el Sanatorio Otamendi, la exmandataria utilizó sus redes sociales para referirse al conflicto que atraviesa el país caribeño en las últimas horas.

Se puede estar a favor, en contra o no importarte el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, pero nadie puede negar que el pasado sábado por la madrugada la administración Trump en EE.UU. volvió a cruzar un límite que muchos pensábamos que no volvería a ocurrir", comenzó.

Lee la nota completa aquí

Live Blog Post

EE.UU. dijo que trabajará con los actuales líderes de Venezuela "si toman las decisiones adecuadas"

Tras la detención del líder chavista Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos dijo que trabajará con los actuales líderes de Venezuela "si toman las decisiones adecuadas". El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, anticipó, en declaraciones a CBS News, en relación a las actuales autoridades del gobierno de Venezuela: "Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen". Rubio advirtió: "Sí sé esto: que si no toman las decisiones adecuadas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de presión".

Lee la nota completa aquí

Live Blog Post

Francisco Santos aseguró que Nicolás Maduro fue entregado por la vicepresidenta de Venezuela: “Estoy absolutamente seguro”

El bogotano indicó que, tras conocer la información relevante del operativo, no tiene dudas de que en la operación hubo ayuda desde el interior de la dictadura

Debido a que se trata del país vecino más cercano de Venezuela, diferentes personalidades políticas en Colombia han reaccionado tras el ataque de Estados Unidos contra la dictadura de Nicolás Maduro, que terminó con la detención del caraqueño de 63 años.

imagen

Live Blog Post

El papa León XIV pidió que el bienestar de los venezolanos esté por encima de cualquier otro interés

El papa León XIV instó a que “el bienestar del querido pueblo venezolano” se sitúe por encima de cualquier otro interés tras el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro. Durante su tradicional oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice estadounidense subrayó la necesidad de que las autoridades y la comunidad internacional prioricen la justicia, la paz y la soberanía de la nación sudamericana.

“El bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país...”, declaró León XIV en su mensaje dominical.

Live Blog Post

China le pidió a Estados Unidos que libere a Maduro y que desista de "derrocar al gobierno de Venezuela"

China le pidió a Estados Unidos que “libere inmediatamente” a Nicolás Maduro y a su esposa, y que “desista de derrocar al gobierno de Venezuela”.

El reclamo fue realizado a través de un comunicado que emitió este domingo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“China pide a Estados Unidos que garantice la seguridad personal del presidente Nicolás Maduro y su esposa, que los libere inmediatamente y que desista de derrocar al gobierno de Venezuela”, se lee. Luego de ello, calificó el ataque como una “clara violación del derecho internacional”.

Luego de que se conociera la noticia, el gigante asiático manifestó su “grave preocupación” debido a que el gobierno de Donald Trump “se haya apoderado por la fuerza” del líder chavista y lo haya sacado del país.

Lee la nota completa aquí

Live Blog Post

Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos

El ex dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, amaneció el domingo en una cárcel de Nueva York tras la impactante incursión militar con la que Estados Unidos lo capturó y dice haber asumido el control del país suramericano.

Durante la madrugada del sábado, comandos estadounidenses detuvieron a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, luego de bombardeos sostenidos por más de una hora en Caracas y áreas cercanas.

imagen
Live Blog Post

Así llegó Nicolás Maduro a Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico en Nueva York

El Boeing 757 que trasladó bajo custodia estadounidense al dictador venezolano Nicolás Maduro aterrizó este sábado en el estado de Nueva York. La aeronave tocó pista en el aeropuerto internacional Stewart, al norte de la ciudad, donde agentes federales abordaron el avión para asegurar el procedimiento previo a su traslado a una prisión federal.

image
Live Blog Post

Nicolás Maduro y el día que visitó San Juan para la Cumbre del Mercosur en 2010

Hace más de una década, Maduro visitó la provincia como funcionario del gobierno de Hugo Chávez, durante una cumbre regional clave. Tiempo después, su nombre vuelve a sacudir la agenda mundial por un giro político y judicial sin precedentes.

image
Foto: Diario El Zonda.

Foto: Diario El Zonda.

Live Blog Post

La Casa Blanca publicó las fotos de Donald Trump supervisando en directo la operación para capturar a Maduro

Las fotografías muestran al mandatario estadounidense junto a sus principales asesores, mientras monitoreaban el desarrollo de la misión.

El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine, detalló en conferencia de prensa que la operación representó la culminación de meses de planificación y ensayos.

image
image
Live Blog Post

A través de las redes sociales, los usuarios postearon videos de explosiones y sobrevuelos. En ese sentido, también reportaron ataques aéreos en las bases militares La Carlota y Fuerte Tiuna, mientras residentes de la capital afirmaron escuchar el ruido de aviones sobrevolando la zona.

Las grabaciones de los usuarios en las plataformas sociales mostraron los efectos de las explosiones reportadas en Caracas: las imágenes exhibieron columnas de humo denso elevándose desde distintos puntos de la ciudad.

Live Blog Post

Escalada inédita: Venezuela dice no saber dónde está Maduro y exige una prueba de vida

La vicepresidenta Delcy Rodríguez habló de una ofensiva “brutal” y reclamó respeto al derecho internacional.

image
Live Blog Post

Javier Milei celebró el operativo estadounidense y la captura de Nicolás Maduro

El presidente del país utilizó sus redes y mostró su apoyo al operativo desplegado por Estados Unidos en territorio venezolano.

Live Blog Post

Llegaban los primeros testimonios: Incertidumbre, dolor y la expectativa de tres venezolanos en San Juan tras el operativo contra Maduro

Desde San Juan, en medio de una de las jornadas más tensas de la historia reciente venezolana, Estefanía, José y Maximiliano hablaron del miedo, la esperanza y el deseo de una salida pacífica en medio de un escenario explosivo.

Live Blog Post

Primer anuncio clave: Donald Trump aseguró que Maduro ya no está en Venezuela

image

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este sábado que Nicolás Maduro fue capturado y trasladado fuera de Venezuela luego de lo que definió como un “ataque a gran escala” ejecutado por fuerzas estadounidenses durante la madrugada.

Live Blog Post

La detención de Maduro sacudió al arco político argentino: apoyo, festejos y duras críticas

Live Blog Post

Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

Live Blog Post

María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para asumir el poder en Venezuela

image
Live Blog Post

Trump advirtió que Estados Unidos está listo para una segunda ofensiva en Venezuela, en conferencia de prensa desde la Casa Blanca

Live Blog Post

En San Juan, Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro:

Live Blog Post

Las imágenes de Trump junto a su equipo de Seguridad Nacional siguiendo en vivo el operativo:

image

