Nicolás Maduro es trasladado a un tribunal federal en Nueva York

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió en un mensaje en su red Truth Social.
Alerta en EE.UU.: detuvieron a un sospechoso en medio de un ataque a la casa del vicepresidente de Trump
Alerta en Estados Unidos: detuvieron a un sospechoso en medio de un ataque a la casa del vicepresidente de Donald Trump. La policía investiga un incidente en la propiedad de James David Vance en Cincinnati, en la que varias ventanas habrían sido destrozadas. En principio Vance y su familia no habrían estado en la casa en el momento del ataque.