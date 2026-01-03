Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

La primera imagen de Nicolás Maduro tras su captura se conoció este sábado y fue difundida por el propio Donald Trump a través de su red social Truth Social. La fotografía se convirtió en la confirmación visual inicial del arresto del líder venezolano luego del operativo encabezado por fuerzas estadounidenses.

En la imagen, Nicolás Maduro aparece de pie, esposado, vestido con un mono gris, con gafas y audífonos de protección, mientras sostiene una botella de agua. Según se observa, el mandatario está escoltado por un funcionario de la DEA y se encontraría a bordo de una embarcación militar estadounidense.

image

Trump acompañó la publicación con una frase breve y directa: “Nicolás Maduro a bordo del USS Iwo Jima”, en referencia al buque anfibio de la Armada de Estados Unidos que habría sido utilizado como parte del traslado tras la operación.

Horas antes de la difusión de la imagen, el presidente estadounidense había informado, también en Truth Social, que su país llevó adelante un “ataque a gran escala” en Venezuela que culminó con la captura del jefe del régimen chavista. “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”, escribió Trump durante la madrugada.

En el mismo mensaje, el mandatario norteamericano precisó que la operación se realizó “en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses” y adelantó que se brindarían más detalles oficiales. Además, confirmó que este sábado a las 11:00 (hora local de Estados Unidos) se realizará una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, donde se ampliará la información sobre el operativo y la situación judicial del dirigente venezolano.

La publicación de la fotografía generó un fuerte impacto internacional y aceleró las repercusiones políticas y diplomáticas en la región, al tratarse de la primera prueba gráfica del arresto de Maduro tras el anuncio oficial de Washington.

Noticia en desarrollo...