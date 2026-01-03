EE.UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y lo llevó directo a Nueva York

El Gobierno de Estados Unidos confirmó oficialmente que Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York y será juzgado por la Justicia federal por conspiración narcoterrorista , entre otros delitos de extrema gravedad. La información fue confirmada este sábado por la fiscal general estadounidense Pamela Bondi , quien detalló los cargos que pesan sobre el presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores .

Según precisó la funcionaria, ambos fueron imputados ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento con fines criminales. La acusación marca un punto de máxima tensión diplomática entre Washington y Caracas.

“Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”, afirmó Bondi en un comunicado difundido a través de redes sociales.

La fiscal general remarcó que los imputados enfrentarán la totalidad del proceso judicial en territorio estadounidense. “Pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, sostuvo, subrayando el alcance internacional de la causa.

En su mensaje, Bondi también destacó el rol del gobierno de Donald Trump y de las fuerzas armadas norteamericanas en el operativo que derivó en la captura del mandatario venezolano. “En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”, expresó.

Asimismo, elogió a los efectivos que participaron de la operación militar. “Un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares, quienes llevaron a cabo esta misión increíble y altamente exitosa para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, escribió la funcionaria en la red social X.

Maduro fue capturado durante la madrugada de este sábado en un operativo del Ejército estadounidense y quedó inmediatamente a disposición de la justicia federal. Según la acusación, el líder chavista es señalado como jefe del Cártel de los Soles, organización que fue incorporada por la administración Trump a la lista de grupos narcoterroristas.

Entre los cargos también figuran presuntos vínculos con organizaciones armadas como las FARC, a las que habría utilizado para facilitar el narcotráfico con fines políticos y estratégicos. Desde la Casa Blanca adelantaron que habrá una comunicación oficial a las 13 horas, donde se brindarían más detalles sobre el proceso judicial y las implicancias internacionales del caso.

