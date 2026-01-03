sábado 3 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Juicio sin precedentes

EE.UU. acusó a Maduro de narcoterrorismo y lo llevó directo a Nueva York

La fiscal general de Estados Unidos detalló los cargos contra el presidente venezolano y su esposa tras el operativo militar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Gobierno de Estados Unidos confirmó oficialmente que Nicolás Maduro se encuentra detenido en Nueva York y será juzgado por la Justicia federal por conspiración narcoterrorista, entre otros delitos de extrema gravedad. La información fue confirmada este sábado por la fiscal general estadounidense Pamela Bondi, quien detalló los cargos que pesan sobre el presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores.

Lee además
anuncio clave: donald trump aseguro que maduro ya no esta en venezuela
Lo último

Anuncio clave: Donald Trump aseguró que Maduro ya no está en Venezuela
la detencion de maduro sacudio al arco politico argentino: apoyo, festejos y duras criticas
Repercuciones

La detención de Maduro sacudió al arco político argentino: apoyo, festejos y duras críticas

Según precisó la funcionaria, ambos fueron imputados ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ese tipo de armamento con fines criminales. La acusación marca un punto de máxima tensión diplomática entre Washington y Caracas.

“Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración para narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos”, afirmó Bondi en un comunicado difundido a través de redes sociales.

La fiscal general remarcó que los imputados enfrentarán la totalidad del proceso judicial en territorio estadounidense. “Pronto enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, sostuvo, subrayando el alcance internacional de la causa.

En su mensaje, Bondi también destacó el rol del gobierno de Donald Trump y de las fuerzas armadas norteamericanas en el operativo que derivó en la captura del mandatario venezolano. “En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por tener el coraje de exigir rendición de cuentas en nombre del pueblo estadounidense”, expresó.

Asimismo, elogió a los efectivos que participaron de la operación militar. “Un enorme agradecimiento a nuestros valientes militares, quienes llevaron a cabo esta misión increíble y altamente exitosa para capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, escribió la funcionaria en la red social X.

Maduro fue capturado durante la madrugada de este sábado en un operativo del Ejército estadounidense y quedó inmediatamente a disposición de la justicia federal. Según la acusación, el líder chavista es señalado como jefe del Cártel de los Soles, organización que fue incorporada por la administración Trump a la lista de grupos narcoterroristas.

Entre los cargos también figuran presuntos vínculos con organizaciones armadas como las FARC, a las que habría utilizado para facilitar el narcotráfico con fines políticos y estratégicos. Desde la Casa Blanca adelantaron que habrá una comunicación oficial a las 13 horas, donde se brindarían más detalles sobre el proceso judicial y las implicancias internacionales del caso.

FUENTE: Infobae

Seguí leyendo

María Corina Machado aseguró que la oposición está lista para asumir el poder en Venezuela

Impacto mundial: se conoció la primera imagen de Nicolás Maduro capturado

Escalada inédita: Venezuela dice no saber dónde está Maduro y exige una prueba de vida

Se filtran impactantes videos del operativo militar estadounidense para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela

EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Pánico en México por un fuerte temblor: en video, así se movió el Ángel de la Independencia

Una ola gigante arrastró a varias personas en Copacabana: hubo más de 500 rescates

Otro intento de robo de la camioneta de un sanjuanino en La Serena: la nueva víctima es un referente de los viñateros

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
ee.uu ataco venezuela y capturo a maduro
En la madrugada del sábado

EE.UU atacó Venezuela y capturó a Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Cada día más pobre: Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal
Viral

"Cada día más pobre": Yoyi, el sanjuanino de 22 años que convirtió el humor y la humildad en su marca personal

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

El violento atraco ocurrió en el interior del barrio Cooperarq 3, en la calle Los Nogales.
Violento robo

Una banda atacó y asaltó a cinco integrantes de una familia en un coqueto barrio de Capital

Imagen ilustrativa
Golpe millonario

Una familia sanjuanina salió a disfrutar del aire libre el primer día del año y le robaron $10.000.000 de su casa

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores
Investigación

Más detenciones por la presunta megaestafa de una constructora que fue denunciada en San Juan: ahora, cayeron dos contadores

Te Puede Interesar

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro
Fotos y videos

Así salieron a la Plaza 25 de Mayo las familias venezolanas en San Juan tras la captura de Maduro

Por Redacción Tiempo de San Juan
Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor video
Videonota

Verano 2026, ¡no te tenemos miedo!: en el Río San Juan, turistas y un personaje de la calle contaron cómo combaten el calor

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales
Informe especial

La familia judicial: quiénes son los parientes y amigos de la Corte que trabajan en Tribunales

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: estamos asistiendo a la historia
Punto de vista

Un especialista sanjuanino explicó el impacto internacional del caso Venezuela: "estamos asistiendo a la historia"

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón
Investigación

Macabro: un cráneo fue hallado en un basural de Albardón