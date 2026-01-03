La detención de Maduro sacudió al arco político argentino: apoyo, festejos y duras críticas

Las repercusiones en la Argentina tras la detención del líder venezolano Nicolás Maduro no tardaron en multiplicarse. Dirigentes de todo el arco político se pronunciaron luego del operativo militar encabezado por Estados Unidos, que culminó con la captura del mandatario chavista, su salida del país y su imputación por narcoterrorismo.

Una de las primeras en expresarse fue la senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien calificó la jornada como “un día histórico”. A través de su cuenta de X, recordó que “Argentina, al igual que los Estados Unidos, declaró al Cártel de los Soles como organización terrorista”, al que definió como “una estructura criminal liderada desde el poder por el propio régimen de Nicolás Maduro”. El mensaje, publicado pasadas las 8.30, cerró con una frase contundente: “Está llegando la libertad y la paz a Latinoamérica”.

image

En la misma línea, el expresidente Mauricio Macri celebró la detención y aseguró que “Latinoamérica recupera hoy un país secuestrado por una dictadura”. En un extenso mensaje en redes sociales, sostuvo: “Durante años denuncié a la dictadura criminal venezolana, de la cual el gobierno argentino llegó a ser socio y cómplice”. Además, recordó su respaldo a dirigentes opositores venezolanos y afirmó: “Hoy celebro la detención de Nicolás Maduro y ver llegar a su fin la impunidad de un dictador que se creía eterno. Espero que el orden democrático pueda restablecerse de inmediato”.

image

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también se sumó a los mensajes de apoyo al operativo. “Histórico. Venezuela será libre. La dictadura que sometió al pueblo venezolano durante tantos años llegó a su fin”, escribió en sus redes sociales.

image

Por su parte, el legislador porteño del PRO y exministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff, publicó un comunicado titulado “Venezuela Libre”. Allí señaló: “Se violaron derechos humanos, se fraguaron elecciones y se causó el exilio más grande del mundo. Que el hermano país pueda recuperar pronto la senda de la democracia con gobernantes surgidos verdaderamente de la voluntad popular y que el régimen pague por sus crímenes”.

image

Desde La Libertad Avanza, la diputada nacional Sabrina Ajmechet respondió a un video publicado por el presidente Javier Milei y expresó: “Vamos Venezuela libre. Vamos Argentina con una posición que me enorgullece”.

image

En contraposición, desde la izquierda cuestionaron duramente el accionar de Estados Unidos. La dirigente Myriam Bregman calificó el operativo como una “agresión del imperialismo yanqui” y sostuvo: “Estados Unidos ataca Venezuela. Es necesario repudiar en forma urgente esta agresión del imperialismo yanki y extender la movilización antiimperialista en todo el continente”.