Leo Cobarrubia y un inicio de enero triunfal en el mes de la Vuelta a San Juan

El calendario de ruta sanjuanino puso primera con una de sus pruebas más emblemáticas y no defraudó. La Doble Difunta Correa volvió a ser ese termómetro infalible que mide estados de forma y ambiciones. En ese escenario exigente, Leo Cobarrubia, figura del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), se quedó con la victoria y empezó el año con el envión ideal en el mes más atractivo de la temporada ciclista local.

La carrera, que abrió oficialmente la actividad 2026 de la Federación Ciclista Sanjuanina, tuvo un atractivo extra: la posibilidad de que los ciclistas Libres compitan junto a los federados. Esa decisión elevó la vara, armó un pelotón más nutrido y le dio a la competencia un ritmo intenso desde el inicio, en una prueba que históricamente supo transformar a ganadores en nombres pesados del ambiente.

El recorrido volvió a poner a prueba a todos. Fueron 170 kilómetros de desgaste pleno, con largada en el departamento 9 de Julio y un extenso itinerario por Diagonal San Martín, calle Paraguay, Ruta 155, Amable Jones y calle 11, antes de encarar el tramo decisivo hacia Vallecito por Ruta 141. El giro en el paraje Difunta Correa marcó el punto de quiebre, mientras que el regreso, con dos vueltas finales a un circuito urbano, terminó de seleccionar a los protagonistas.

En el plano deportivo, Cobarrubia logró capitalizar el trabajo de su equipo y definir la prueba a su favor. Detrás llegaron Ricardo Escuela, quien corre para Pipo de Catamarca, y Rodrigo Díaz, defensor de la Municipalidad de Pocito, equipo que ya acumula cuatro victorias en el inicio de la temporada. El SEP y Gremios por el Deporte, en tanto, suman una conquista cada uno, en un arranque que promete paridad y pelea.

La Doble Difunta Correa funciona, como cada año, como antesala de lo que se viene. El próximo fin de semana será el turno del Giro del Sol, otra cita clave del calendario, y del 23 de enero al 1 de febrero se disputará la Vuelta a San Juan, la competencia más esperada del verano. Con este panorama, enero vuelve a consolidarse como el mes más fuerte y atractivo del ciclismo de ruta sanjuanino, con carreras que no regalan nada y victorias que valen mucho más que un simple primer puesto.