domingo 4 de enero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Doble Difunta Correa

Leo Cobarrubia y un inicio de enero triunfal en el mes de la Vuelta a San Juan

El ciclista del SEP se impuso en la 69ª Doble Difunta Correa y abrió el año con una victoria de peso. Ricardo Escuela fue segundo y Rodrigo Díaz completó el podio, en una carrera que marca el pulso de un enero cargado de competencias, con el Giro del Sol y la Vuelta a San Juan en el horizonte.

Por Redacción Tiempo de San Juan
PORTADA
image

El calendario de ruta sanjuanino puso primera con una de sus pruebas más emblemáticas y no defraudó. La Doble Difunta Correa volvió a ser ese termómetro infalible que mide estados de forma y ambiciones. En ese escenario exigente, Leo Cobarrubia, figura del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), se quedó con la victoria y empezó el año con el envión ideal en el mes más atractivo de la temporada ciclista local.

Lee además
Marcelo Gallardo, en un entrenamiento de River.
Pretemporada

Contratiempo en River: se desgarró una pieza clave del once de Gallardo
sorpresa en el tenis mundial: novak djokovic rompio con la asociacion de tenistas profesionales
Decisión tomada

Sorpresa en el tenis mundial: Novak Djokovic rompió con la Asociación de Tenistas Profesionales

La carrera, que abrió oficialmente la actividad 2026 de la Federación Ciclista Sanjuanina, tuvo un atractivo extra: la posibilidad de que los ciclistas Libres compitan junto a los federados. Esa decisión elevó la vara, armó un pelotón más nutrido y le dio a la competencia un ritmo intenso desde el inicio, en una prueba que históricamente supo transformar a ganadores en nombres pesados del ambiente.

El recorrido volvió a poner a prueba a todos. Fueron 170 kilómetros de desgaste pleno, con largada en el departamento 9 de Julio y un extenso itinerario por Diagonal San Martín, calle Paraguay, Ruta 155, Amable Jones y calle 11, antes de encarar el tramo decisivo hacia Vallecito por Ruta 141. El giro en el paraje Difunta Correa marcó el punto de quiebre, mientras que el regreso, con dos vueltas finales a un circuito urbano, terminó de seleccionar a los protagonistas.

En el plano deportivo, Cobarrubia logró capitalizar el trabajo de su equipo y definir la prueba a su favor. Detrás llegaron Ricardo Escuela, quien corre para Pipo de Catamarca, y Rodrigo Díaz, defensor de la Municipalidad de Pocito, equipo que ya acumula cuatro victorias en el inicio de la temporada. El SEP y Gremios por el Deporte, en tanto, suman una conquista cada uno, en un arranque que promete paridad y pelea.

La Doble Difunta Correa funciona, como cada año, como antesala de lo que se viene. El próximo fin de semana será el turno del Giro del Sol, otra cita clave del calendario, y del 23 de enero al 1 de febrero se disputará la Vuelta a San Juan, la competencia más esperada del verano. Con este panorama, enero vuelve a consolidarse como el mes más fuerte y atractivo del ciclismo de ruta sanjuanino, con carreras que no regalan nada y victorias que valen mucho más que un simple primer puesto.

Temas
Seguí leyendo

Unión, con una efectividad sorprendente, derrota a Peñaflor por 2 a 0

Marcelo Gallardo se viste de 'cafre' para motivar al plantel de River Plate durante la pretemporada

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

El video nunca visto de Maradona en un partido de básquet a beneficio: sus deslumbrantes jugadas

Rubén Botta se fue de Talleres y ya firmó con su nuevo club: dónde jugará

Video: así fue el primer día del sanjuanino Lichi Sisterna y Kevin Benavidez en el Dakar

La tierna foto de Julián Álvarez y Emilia Ferrero para confirmar el nacimiento de Amadeo

Boca regresó a los entrenamientos: modo pretemporada, las ausencias y los que quedaron afuera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un falcon, un sueno y todo un ambiente detras: la historia de irineo y su patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Por Carla Acosta

Las Más Leídas

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y lo mató. Imagen ilustrativa
Terrible desenlace

Fatal cumple de quince en Santa Lucía: un joven jugaba al fútbol, un palo cayó sobre él y le quitó la vida

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan
Atenti

¿Nubes, viento Sur y tormentas?: cómo estará el tiempo este domingo en San Juan

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026 video
Video

Desde el drone de Tiempo, así están el Dique de Ullum y el Río San Juan en el comienzo del verano 2026

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito
Pasión tuerca

Un Falcon, un sueño y todo un ambiente detrás: la historia de Irineo y su Patito

Conmoción en Pocito por el hallazgo de un hombre muerto en un descampado
Investigación

Conmoción en Pocito por el hallazgo de un hombre muerto en un descampado

Te Puede Interesar

Leo Cobarrubia y un inicio de enero triunfal en el mes de la Vuelta a San Juan
Doble Difunta Correa

Leo Cobarrubia y un inicio de enero triunfal en el mes de la Vuelta a San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta
Historia

Cristian Solera, el pocitano que emigró a Australia y recorre el mundo con su hijo en una furgoneta

Nicolás Maduro y su esposa, ante la Justicia de Estados Unidos.
Tras ser detenidos

Nicolás Maduro y Cilia Flores declararán este lunes ante un tribunal federal de Nueva York

Unión, con una efectividad sorprendente, derrota a Peñaflor por 2 a 0
En Villa Krause

Unión, con una efectividad sorprendente, derrota a Peñaflor por 2 a 0

Fabricio Montilla, creador del ciclo Escuchame Una Cosita, durante su presentación en Donata. video
Agendando y yendo

'Escuchame Una Cosita' no se toma vacaciones: música fresca para los domingos sanjuaninos