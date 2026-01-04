De Chepes a Trinidad, con la misma ilusión: Pablo volvió al Mundialito, ahora como profe

La historia de Pablo Benítez es emocionante. En 2004, siendo apenas un pibe, viajó desde Chepes para jugar el Mundialito de Trinidad, ese torneo que para miles de chicos del interior es sinónimo de sueño cumplido. Dos décadas después, el destino lo volvió a traer a San Juan, aunque esta vez con un silbato colgado al cuello y una responsabilidad distinta: acompañar a los más chicos.

Pablo es profe desde 2014 y actualmente trabaja en el Club Estudiantes El Tala, una institución muy arraigada en Chepes y en la zona rural que lo rodea. En esta edición del certamen infantil, llegaron con una delegación que supera los 100 chicos, distribuidos en distintas categorías.

“Ahora me toca a mí estar del otro lado, con los pequeños. Verlos en la cancha, con esa ansiedad y esas ganas, es muy lindo”, contó emocionado, mientras observaba a sus jugadores vivir la experiencia del torneo más convocante del fútbol infantil sanjuanino.

El viaje no fue sencillo. Para poder estar en Trinidad, el club tuvo que organizar rifas y distintas acciones solidarias. Algunos chicos se alojan en una Escuela Hogar, mientras que otros, con mucho esfuerzo, lograron alquilar un departamento. Nada quedó librado al azar, la prioridad era que ninguno se quedara sin vivir el Mundialito.

Más allá de los resultados, Pablo es claro con el objetivo. “La idea es venir a participar, que los chicos la pasen bien, que conozcan a otros clubes, que socialicen. Eso es lo más importante”, explicó. Y agregó: “Ellos lo esperaban hace bastante, contaban los días para que llegue el momento. Nosotros tratamos de bajarlos un poco, pero la emoción está”.