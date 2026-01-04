Arrancó el Mundialito de Trinidad: emoción, 'fulbito' y una semana a puro potrero infantil en San Juan

San Juan volvió a respirar el mejor fútbol infantil. Este domingo se puso en marcha oficialmente la 32ª edición del Mundialito de Trinidad, el tradicional torneo que cada verano convoca a miles de chicos, familias y delegaciones de todo el país. La competencia se disputará del 4 al 10 de enero de 2026, en distintas sedes de la provincia, con el Club Atlético Trinidad como organizador principal.

El acto inaugural se realizó en la noche del domingo en la cancha ubicada en el Barrio Atlético, donde desfilaron todas las escuelas y equipos participantes, dando inicio formal a una semana intensa de partidos, convivencia y sueños compartidos. La ceremonia contó con la presencia de autoridades provinciales y municipales, entre ellos el intendente de Rawson Carlos Munisaga y el vicegobernador Fabián Martín, quienes acompañaron a dirigentes, organizadores y familias.

Uno de los momentos más emotivos de la apertura fue la bendición a cargo del Padre Jonatan, quien dedicó unas palabras a los chicos, entrenadores y padres, resaltando el valor del torneo no solo como competencia deportiva, sino también como espacio de formación, respeto y compañerismo.

En esta edición, el Mundialito reúne a más de 3.000 chicos, distribuidos en múltiples categorías y equipos provenientes de diferentes provincias, consolidándose una vez más como uno de los encuentros de fútbol base más multitudinarios y populares del país. Los partidos se disputarán en distintos escenarios deportivos, promoviendo la integración y el espíritu deportivo.

El presidente del Club Atlético Trinidad, Martín Riveros, destacó el enorme esfuerzo que implicó poner en marcha el torneo y subrayó qué hace especial a esta edición. “La verdad que ha sido un esfuerzo muy grande. Si hay algo especial en este Mundialito es que diez días antes tuvimos agua, y eso para nosotros fue clave. La cancha estaba amarilla, y en diez días la levantamos. Hoy estamos orgullosos del campo que tenemos”, señaló.

Riveros también remarcó otros hechos significativos: el regreso de un club de Primera División al certamen y la recuperación de sedes históricas. “Es muy especial que vuelva un equipo de Primera como Estudiantes de La Plata, hacía mucho que no venía un club de esa categoría. Además, después de diez años volvemos a jugar en la cancha 2 del predio de Los Andes. Poder usar nuevamente esos espacios es muy importante para el Mundialito”, agregó.