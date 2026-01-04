Contratiempo en River: se desgarró una pieza clave del once de Gallardo

River recibió una noticia inesperada en los primeros días de la pretemporada en el Sur del país: Franco Armani sufrió un desgarro muscular y estará varias semanas inactivo. Es una baja sensible para el equipo de Marcelo Gallardo en la antesala del inicio oficial de la competencia. A esta situación se suma, además, la molestia física que arrastra Marcos Acuña, quien se entrena de manera diferenciada.

El arquero, uno de los referentes del plantel, sufrió un desgarro en el gemelo derecho durante los trabajos realizados en San Martín de los Andes. La lesión lo marginará de los amistosos programados en el verano y abre un interrogante sobre su disponibilidad para el debut de River en el Torneo Apertura, previsto para fines de enero, contra Barracas Central de visitante.

En principio, los tiempos de recuperación estimados rondan las tres semanas, por lo que Armani no será parte de los encuentros preparatorios ante Millonarios y Peñarol en Uruguay. El cuerpo técnico seguirá de cerca su evolución, con el objetivo de no apresurar los plazos y evitar recaídas. Esto le dará la chance de atajar y de mostrarse a Jeremías Ledesma. ¿Arrancará él también la primera fecha del campeonato?

En paralelo, Marcos Acuña también encendió una señal de alerta. El lateral izquierdo presenta un traumatismo en un dedo del pie izquierdo, motivo por el cual realiza tareas diferenciadas. Es algo que arrastra del torneo pasado. Si bien su lesión no reviste gravedad, su participación en los próximos entrenamientos dependerá de cómo responda a las cargas físicas.

Las dolencias de ambos futbolistas representan un contratiempo para Gallardo, que proyectaba una pretemporada con todos los referentes a disposición.

River continúa con su preparación en el sur del país con la mira puesta en llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo. Sin embargo, las lesiones de dos piezas clave obligan a reacomodar la planificación y generan preocupación en el inicio del nuevo ciclo competitivo.

FUENTE: Clarín