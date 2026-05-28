Se corrió la cuarta etapa del Desafío Ruta 40: cómo le fue a los sanjuaninos

La competencia continuó este jueves con la cuarta y penúltima etapa, que unió San Rafael con el Circuito San Juan Villicum, lugar en el cual está ubicado el vivac en la provincia de San Juan, recorriendo un total de 634 kilómetros, de los cuales 304 kilómetros correspondieron a sectores de velocidad pura.

A pura garra Del Villicum a San Rafael: Sisterna brilló junto a Kevin Benavides en la segunda etapa del Desafío Ruta 40

El redes El gran gesto del príncipe Nasser Al-Attiyah con un argentino en plenas dunas del Desafío Ruta 40

Luego de una exigente travesía por Mendoza, donde comenzó con caminos de montaña, zonas sinuosas, retomes y precipicios, más adelante recorrieron ríos secos y sectores sin huella definida en San Juan, accediendo desde el cruce de Ruta Nacional 40 y Ruta Nacional 153, y avanzando luego 39 kilómetros en dirección a la localidad de Los Berros, departamento Sarmiento, con la presencia de muchos espectadores.

En categoría Motos Rally 2, Alberto “Puchi” Ontiveros, finalizó en el puesto 11 con un tiempo de 04 horas 33 minutos y 12 segundos, a 48 minutos y 48 segundos del líder. En Ultimate, con la Toyota del equipo Overdrive, Kevin Benavidez navegado por Lisandro Sisterna, terminaron en la decimoctava posición, registrando un tiempo de 04h 06´ 05”, con una diferencia de 33´18” con respecto a la punta de la etapa.

La quinta y última etapa tendrá largada este viernes, con tramos de velocidad, cerca de Cuesta del Viento, pasando por Jáchal y culminando en el centro operativo, el Circuito San Juan Villicum. Serán en total 552 kilómetros, de los cuales 320 son de velocidad pura y 232 de enlace.

El evento número 3 del Campeonato Mundial de Rally Raid (W2RC), terminará con la ceremonia de premiación y podio en la Plaza 25 de Mayo a las 17:00, donde se coronará a los ganadores de todas las categorías (FIM y FIA).

RESULTADOS PRINCIPALES POR CATEGORÍA ETAPA 4

Autos

1-Carlos Sainz (España) – Dani Oliveras (España) – Ford – 03h 32´47”

2-Eryk Goczal (Polonia) – Szymon Gospodarczyk (Polonia) – Toyota – a 30”

3-Nasser Al-Attiyah (Qatar) – Fabián Lurquin (Bélgica) – Dacia – a 03´21”

18-Kevin Benavides (Argentina) – Lisandro Sisterna (Argentina) – Toyota – a 33´18”

Motos

1-Tocha Schareina (España) – Honda – 03h 37´48”

2-Ricky Brabec (Estados Unidos) – Honda – a 01´18”

3-Skyler Howes (Estados Unidos) – Honda – a 03´10”

Moto Rally 2

1-Martím Ventura (Portugal) – Honda – 03h 44´24”

11-Alberto “Puchi” Ontiveros (Argentina) – Honda – a 48´48”

Cuatriciclos

1-Antanas Kanopkinas (Lituania) – Can Am – 04h 58´43”

2-Tobías Carrizo (Argentina) – Can Am – a 11´59”

3-Lucas Domínguez (Argentina) – Can Am – a 31´32”

Challenger

1-Puck Klaassen (Rusia) – Augusto Sanz (Argentina) – 03h 50´ 00”

Stock

1-Stéphane Peterhansel (Francia) – Michael Metge (Francia) – 04h 58´ 41”

SSV

1-Pedro Mac Dowell (Brasil) – Daniel Spolidorio (Brasil) – Can Am – 04h 22´ 54”