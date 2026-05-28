Chau Mundial: Franco Mastantuono no será convocado por Lionel Scaloni

La lista definitiva de la Selección Argentina para afrontar el Mundial 2026 recién se conocería este viernes, pero ya trascendió que habrá una ausencia resonante: la de Franco Mastantuono. El volante de Real Madrid, que supo usar la N°10 de Lionel Messi en su ausencia en las Eliminatorias Sudamericanas, no será convocado por Lionel Scaloni para viajar a Estados Unidos.

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Las razones son meramente futbolísticas. Si bien está en la órbita del cuerpo técnico desde que desparramaba rivales y marcaba golazos con la camiseta de River, su poco protagonismo en Real Madrid lo hizo retroceder varios casilleros en la pelea por un lugar en la nómina de 26.

Scaloni no duda del talento del mediocampista zurdo de apenas 18 años, al que elogió en más de una ocasión y hasta le dio la histórica camiseta que vistieron figuras de la talla de Messi y Diego Armando Maradona. Sin embargo, sabe que no exhibió su mejor versión en cancha, arrastrado por la crisis que acecha al Merengue desde hace ya varios meses.

En su posición hay nombres mejor parados y con características similares: Giovani Lo Celso, histórico del combinado nacional y ya recuperado de las dolencias que lo castigaron, y Valentín Barco, que brilló en Racing de Estrasburgo y tiene firmado su pase a Chelsea para la próxima temporada.

Pegar el salto a un gigante como Real Madrid no es para cualquiera. Mastantuono hizo méritos con la banda roja cruzada al pecho para recibir el gran llamado desde la capital española. Y no dudó en aceptar el desafío, con la ilusión de asentarse rápidamente en Europa y ganar terreno con vistas al Mundial.

Sin embargo, más allá de un auspicioso comienzo, en el que el propio Xabi Alonso elogió su calidad con la pelota en los pies, su primera temporada no siguió el guión soñado: medida que su rendimiento fue bajando, al compás de todo el equipo, los primeros murmullos se convirtieron en silbidos y las críticas no tardaron en volverse despiadadas.

Fue uno de los futbolistas más castigados por las tribunas del Bernabéu, que no perdonaron que el club hubiera desembolsado alrededor de 63,2 millones de euros por su pase. Él salió al cruce con la frente en alto. "Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid", respondió ante la prensa.

Una pubalgia también frenó su marcha en un momento clave de la temporada y lo tuvo fuera de ritmo durante largas semanas. Ya con Álvaro Arbeloa como DT interino, su participación se redujo a cuentagotas y quedó eclipsado por otros mediocampistas, como Arda Güler, Brahim Díaz y hasta Thiago Pitarch.

Los números cierran un ciclo agridulce: 35 partidos en la Casablanca, apenas 17 como titular, tres goles, una asistencia, cinco amarillas y una roja. Con la camiseta argentina, cuatro presencias y una sola desde el arranque. Para sorpresa de muchos hinchas, no la defenderá en Estados Unidos. Pero tiene 18 años. Y si demuestra lo que ya sabe hacer, sea en Real Madrid o en cualquier otro escenario, volverá a estar en los planes más temprano que tarde.