jueves 28 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Selección Argentina

Chau Mundial: Franco Mastantuono no será convocado por Lionel Scaloni

La joya de 18 años de Real Madrid quedó afuera de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026. Su escaso protagonismo en el Merengue, sumado a la fuerte competencia en su puesto, terminaron pesando más que su enorme talento.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La lista definitiva de la Selección Argentina para afrontar el Mundial 2026 recién se conocería este viernes, pero ya trascendió que habrá una ausencia resonante: la de Franco Mastantuono. El volante de Real Madrid, que supo usar la N°10 de Lionel Messi en su ausencia en las Eliminatorias Sudamericanas, no será convocado por Lionel Scaloni para viajar a Estados Unidos.

Lee además
scaloni dejo la puerta abierta: ¿francisco alvarez con chances de meterse en el mundial?
¿Se dará?

Scaloni dejó la puerta abierta: ¿Francisco Álvarez con chances de meterse en el Mundial?
dolor en sol de mayo por el fallecimiento de un ex jugador muy querido en el club
Tristeza

Dolor en Sol de Mayo por el fallecimiento de un ex jugador muy querido en el club

Las razones son meramente futbolísticas. Si bien está en la órbita del cuerpo técnico desde que desparramaba rivales y marcaba golazos con la camiseta de River, su poco protagonismo en Real Madrid lo hizo retroceder varios casilleros en la pelea por un lugar en la nómina de 26.

Scaloni no duda del talento del mediocampista zurdo de apenas 18 años, al que elogió en más de una ocasión y hasta le dio la histórica camiseta que vistieron figuras de la talla de Messi y Diego Armando Maradona. Sin embargo, sabe que no exhibió su mejor versión en cancha, arrastrado por la crisis que acecha al Merengue desde hace ya varios meses.

En su posición hay nombres mejor parados y con características similares: Giovani Lo Celso, histórico del combinado nacional y ya recuperado de las dolencias que lo castigaron, y Valentín Barco, que brilló en Racing de Estrasburgo y tiene firmado su pase a Chelsea para la próxima temporada.

Pegar el salto a un gigante como Real Madrid no es para cualquiera. Mastantuono hizo méritos con la banda roja cruzada al pecho para recibir el gran llamado desde la capital española. Y no dudó en aceptar el desafío, con la ilusión de asentarse rápidamente en Europa y ganar terreno con vistas al Mundial.

Sin embargo, más allá de un auspicioso comienzo, en el que el propio Xabi Alonso elogió su calidad con la pelota en los pies, su primera temporada no siguió el guión soñado: medida que su rendimiento fue bajando, al compás de todo el equipo, los primeros murmullos se convirtieron en silbidos y las críticas no tardaron en volverse despiadadas.

Fue uno de los futbolistas más castigados por las tribunas del Bernabéu, que no perdonaron que el club hubiera desembolsado alrededor de 63,2 millones de euros por su pase. Él salió al cruce con la frente en alto. "Ni me creo Messi ni la peor compra del Real Madrid", respondió ante la prensa.

Una pubalgia también frenó su marcha en un momento clave de la temporada y lo tuvo fuera de ritmo durante largas semanas. Ya con Álvaro Arbeloa como DT interino, su participación se redujo a cuentagotas y quedó eclipsado por otros mediocampistas, como Arda Güler, Brahim Díaz y hasta Thiago Pitarch.

Los números cierran un ciclo agridulce: 35 partidos en la Casablanca, apenas 17 como titular, tres goles, una asistencia, cinco amarillas y una roja. Con la camiseta argentina, cuatro presencias y una sola desde el arranque. Para sorpresa de muchos hinchas, no la defenderá en Estados Unidos. Pero tiene 18 años. Y si demuestra lo que ya sabe hacer, sea en Real Madrid o en cualquier otro escenario, volverá a estar en los planes más temprano que tarde.

Seguí leyendo

Chiqui Tapia visitó la Difunta Correa y pidió un deseo: "Que este año..."

Orgullo sanjuanino en Brasil: atletas locales brillaron en la Copa Soul de Goalball

Batacazo argentino en Roland Garros: Juan Manuel Cerúndolo eliminó al N°1 del mundo

EN VIVO: Boca recibe a Universidad Católica por la Libertadores: formaciones, horario y dónde verlo

De un sanjuanino a otro sanjuanino: la Difunta Correa llegó al predio de la AFA

Rosario Central perdió con Independiente del Valle, pero avanzó a octavos de la Libertadores

Desafío Ruta 40, etapa tres: cómo les fue a los sanjuaninos

El Barcelona despidió a un gigante sanjuanino: emotivo homenaje para Pablo Álvarez, la leyenda del hockey culé

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en vivo: boca recibe a universidad catolica por la libertadores: formaciones, horario y donde verlo
Día clave

EN VIVO: Boca recibe a Universidad Católica por la Libertadores: formaciones, horario y dónde verlo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo
Enfrentamiento en Trinidad

Impactante tiroteo grabado en vivo: un joven recibió tres balazos y su hermano otro disparo

El Barcelona despidió a un gigante sanjuanino: emotivo homenaje para Pablo Álvarez, la leyenda del hockey culé
Histórico

El Barcelona despidió a un gigante sanjuanino: emotivo homenaje para Pablo Álvarez, la leyenda del hockey culé

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital
Triste noticia

Confirmaron la causa de muerte del hombre hallado en una casa abandonada de Capital

Para los sorteos del IPV se usa el bolillero de la Caja de Acción Social de San Juan, lo que le da transparencia al proceso. 
Expectativas

El IPV de San Juan se prepara para nuevos sorteos de viviendas: fechas y claves

imagen ilustartiva.
Caso en Trinidad

El trasfondo entre tres familias en Villa El Pino que terminó en tragedia

Te Puede Interesar

Acusan al juez Mattar por lesiones culposas y por violar la ley que él mismo hace cumplir
En Tribunales

Acusan al juez Mattar por lesiones culposas y por violar la ley que él mismo hace cumplir

Por Luz Ochoa
EPSE presentó el proyecto “Alma Solar Ullum” en la licitación nacional AlmaSADI, que busca incorporar baterías de almacenamiento para reforzar el sistema eléctrico y evitar cortes de energía en horas pico.
Megaplan eléctrico

Alma Solar Ullum: la apuesta de San Juan a las baterías para almacenar energía y evitar cortes de luz

EN VIVO: con los padres y amigos de Lucía Rubiño presentes, se reanuda el juicio contra el joven que la atropelló y mató video
En Flagrancia

EN VIVO: con los padres y amigos de Lucía Rubiño presentes, se reanuda el juicio contra el joven que la atropelló y mató

La Fiesta Nacional del Sol 2026 conservará su sede en Pocito y formato general.
Preparativos

Todo lo que se sabe sobre la Fiesta Nacional del Sol 2026

Chiqui Tapia visitó la Difunta Correa y pidió un deseo: Que este año...
Video

Chiqui Tapia visitó la Difunta Correa y pidió un deseo: "Que este año..."