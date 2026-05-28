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Tristeza

Dolor en Sol de Mayo por el fallecimiento de un ex jugador muy querido en el club

La institución despidió con profundo pesar a uno de sus ex jugadores más recordados. Desde Sol de Mayo destacaron no solo su entrega dentro de la cancha, sino también su calidad humana y el vínculo que supo construir con toda la familia del club de Santa Lucía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El club Sol de Mayo atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Antonio “Toño” Molina, un ex jugador muy querido y recordado dentro de la institución, que dejó una huella imborrable tanto en lo deportivo como en lo humano.

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La noticia fue confirmada por el propio club a través de un sentido mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresaron su pesar y acompañaron a la familia y seres queridos en este difícil momento. “El club Sol de Mayo lamenta con profundo pesar y acompaña en este difícil momento a la familia de nuestro ex jugador y amigo Antonio ‘Toño’ Molina”, manifestaron desde la institución.

“Toño” supo vestir con orgullo la camiseta del club y convertirse en una figura muy importante para quienes compartieron vestuario, cancha y momentos de vida junto a él. En el mensaje de despedida, Sol de Mayo remarcó que fue “más que un gran jugador”, al recordarlo como “un gran amigo, una excelente persona y un ejemplo dentro y fuera de la cancha”.

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