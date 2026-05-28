Dolor en Sol de Mayo por el fallecimiento de un ex jugador muy querido en el club

El club Sol de Mayo atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Antonio “Toño” Molina, un ex jugador muy querido y recordado dentro de la institución, que dejó una huella imborrable tanto en lo deportivo como en lo humano.

La noticia fue confirmada por el propio club a través de un sentido mensaje publicado en sus redes sociales, donde expresaron su pesar y acompañaron a la familia y seres queridos en este difícil momento. “El club Sol de Mayo lamenta con profundo pesar y acompaña en este difícil momento a la familia de nuestro ex jugador y amigo Antonio ‘Toño’ Molina”, manifestaron desde la institución.

“Toño” supo vestir con orgullo la camiseta del club y convertirse en una figura muy importante para quienes compartieron vestuario, cancha y momentos de vida junto a él. En el mensaje de despedida, Sol de Mayo remarcó que fue “más que un gran jugador”, al recordarlo como “un gran amigo, una excelente persona y un ejemplo dentro y fuera de la cancha”. image

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